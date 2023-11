Settimana Nazionale Nati per leggere, tutte le iniziative della Biblioteca di Borghetto

In occasione della Settimana Nazionale Nati per leggere ® ripartono le attività di promozione della lettura specifiche per l'età 0/6 anni, organizzate dalla Biblioteca Civica di Borghetto S. Spirito, che è presidio NPL dal 2001.

Mercoledì 22 novembre, la Biblioteca incontrerà i piccoli del Nido comunale F.lli Rosselli “Seconda stella a destra”, ai quali proporrà l'incontro “Letture piccine”; giovedì 23 novembre, sarà la volta della scuola dell’infanzia Salvo D'Acquisto, dove si svolgeranno tre incontri dal titolo “Di storia in storia”, per le tre sezioni e infine, sabato 25 novembre, alle ore 16, presso i locali della Biblioteca, si svolgerà l'incontro “Ti leggo una storia”, di libera fruizione, per bambini e famiglie, ma anche per gli insegnanti, gli educatori e i nonni.

Il pomeriggio si comporrà di momenti informativi sul progetto, letture e suggerimenti sui testi da sperimentare con i più piccoli. L’incontro è libero e gratuito, ma occorre iscriversi telefonando o mandando una mail alla Biblioteca.

Per tutta la settimana in Biblioteca verrà distribuito materiale informativo NPL e verrà consegnato un omaggio NPL ai bambini nuovi iscritti.

LA MISSIONE DEL Progetto NPL ®

Dal 1999 il progetto NPL ® si propone di promuovere la lettura ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Recenti ricerche scientifiche dimostrano come leggere ai bambini in età prescolare, con una certa continuità, abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale (è una opportunità di relazione tra bambino e genitori), che cognitivo (si sviluppano meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura). Inoltre si consolida nel bambino l'abitudine a leggere che si protrae nelle età successive grazie all'approccio precoce legato alla relazione.

Nati per Leggere è promosso dall'alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso le seguenti associazioni: l'Associazione culturale Pediatri - ACP che riunisce tremila pediatri italiani con fini esclusivamente culturali, l'Associazione Italiana Biblioteche- AIB che associa oltre quattromila tra bibliotecari, biblioteche, centri di documentazione, servizi di informazione operanti nei diversi ambiti della professione e il Centro per la Salute del Bambino ONLUS - CSB, che ha come fini statutari attività di formazione, ricerca e solidarietà per l'infanzia.

La Settimana nazionale Nati per Leggere è stata istituita nel 2014 per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini. NPL ha scelto di esserci, con un messaggio deciso e universale: Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dallo svantaggio socio-culturale e dalla povertà educativa. E grazie alle pagine dei libri e alle parole delle storie, possiamo farlo.

“Ritorna la Settimana Nazionale NPL, che da sempre la nostra Biblioteca festeggia incontrando i nostri piccoli grandi Amici e le loro famiglie - affermano gli organizzatori -. Tutti potranno trovare in Biblioteca spazi allestiti per loro e tanti libri ed altri materiali che diventeranno compagni di gioco, divertimento e conoscenza. Vi aspettiamo per un pomeriggio da condividere con buoni libri e tanti spunti per crescere insieme”.

Per informazioni e iscrizioni per l’attività in Biblioteca di sabato 25 Novembre: Biblioteca Civica tel. 0182-973016 mail: biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it