E' stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona un adolescente, quattordicenne, che nel pomeriggio odierno è stato travolto da un'automobile a Millesimo.

L'incidente, verificatosi intorno alle 18 in via del Portiolo con una dinamica non ben chiarita, ha visto mobilitarsi la Croce Rossa locale per prestare le cure al giovane insieme al personale dell'auto infermierizzata India. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.