Giornata contro la violenza di genere. Sabato 25 novembre, a Finale, c'è "Mai più sole"

Un intero pomeriggio ricco di eventi e di associazioni pronte a dire "basta!" alla violenza sulle donne, tutti insieme.

Così, sabato 25 novembre, proprio nella Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza di genere, a Finale Ligure i "Garosci de Pia" organizzeranno l'evento "Mai più sole", il cui fulcro sarà la centralissima piazza Vittorio Emanuele di Marina.

Il tutto avrà il via a partire dalle ore 14.00 con la camminata organizzata dallo Zonta Club locale (le cui iscrizioni saranno aperte, sempre in piazza, dalle ore 12.30) con la partecipazione della banda di Finalpia. Alle 14.30 si esibiranno invece i "Sonagli di Tagatam", gruppo della sezione tamburini del Centro Storico del Finale con la sua coinvolgente musica medievale.

Alle 15.30 sarà l'artista Natalia Saurin, già più volte impegnata in diverse iniziative contro la violenza sulle donne organizzate nel finalese e dallo Zonta in particolare, a presentare tre suoi progetti: "Il luogo più pericoloso", "Ti amo troppo" e, per l'appunto, "Mai più sole". Quest'ultimo con gli scatti realizzati nello scorso mese di ottobre presso lo studio fotografico di Finalborgo che saranno proiettate sul maxi schermo a partire dalle 16 fino alle 21.

La serata sarà invece animata dalla musica della "Alexandra Drag Queen Live Show".

Tutti i partecipanti all'iniziativa sono invitati dall'organizzazione a indossare qualcosa di rosso, in simbolo di unione.