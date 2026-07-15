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Eventi | 15 luglio 2026, 09:00

Toirano, torna il concerto delle "Classic Ladies" nelle Meravigliose Notti d'Estate

Appuntamento questa sera, alle ore 21, in piazza Carlo Tagliafico

Prosegue la rassegna "Meravigliose note d'estate" promossa dal Comune di Toirano con il ritorno delle "Classic Ladies", ensemble di musiciste che propone un repertorio capace di unire le tradizioni musicali dei Paesi attraversati in una melodia dal respiro universale.

L'appuntamento è in programma mercoledì 15 luglio 2026 alle ore 21 in Piazza Carlo Tagliafico a Toirano. Sul palco si esibiranno Anna Honcharenko e Oksana Prokopenko (violino), Eugenia Voiutska (pianoforte e organo), Milana Panova (canto), Kseniy Honcharenko (violino) e Svitlana Riadchenko (pianoforte e canto).

L'iniziativa, realizzata con la collaborazione dell'Associazione Artistica Lo Schizzo e del Centro Aurora, avrà anche una finalità solidale, confermando la volontà di coniugare musica, cultura e impegno sociale.

Roberto Vassallo

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