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Eventi | 15 luglio 2026, 10:00

Molière in scena tra Finalborgo e Borgio: "Il malato immaginario" mette alla berlina medici e ipocrisie

La Compagnia Teatrale Unitre Borgio–Pietra porta in scena la celebre commedia con adattamento e regia di Mauro Canova: due appuntamenti il 20 e il 24 luglio, tra ironia, satira sociale e il valore degli affetti familiari

Molière in scena tra Finalborgo e Borgio: &quot;Il malato immaginario&quot; mette alla berlina medici e ipocrisie

Lunedì 20 luglio, alle ore 21:15, presso i Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo e venerdì 24 luglio, alle ore 21:15, presso piazza San Pietro a Borgio Verezzi, la Compagnia Teatrale Unitre Borgio – Pietra porterà in scena “Il malato immaginario” di Molière, con adattamento e regia di Mauro Canova.

In questa commedia Molière mette in scena le vicende familiari di un ipocondriaco, Argante, che si circonda di medici inetti e furbi farmacisti, ben contenti di alimentare le sue ansie per tornaconto personale. Inoltre, vuole evidenziare i vizi della società del suo tempo: mette in ridicolo alcuni personaggi, come i medici; mostra le qualità della serva fedele e fa riflettere sull’importanza della famiglia attraverso l’amore di Angelica per suo padre.

"Ci sentiamo di consigliare a tutti questo spettacolo per la sua forte ironia sul mondo dell’epoca e per la leggerezza con cui sono trattati i temi", spiega il Consiglio direttivo dell'UNITRE Borgio Verezzi - Pietra Ligure.

Redazione

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