La grande musica torna a Vado Ligure con Beat, Battisti e Beatles

Si chiama “Il mio canto libero. Lucio Battisti tra musica, parole e immagini” ed è il titolo di una due-giorni intensa, giunta alla sua seconda edizione, di musica, riflessioni e cimeli dedicati all’epopea di Battisti e, quest’anno, anche del beat e dei Beatles “italiani”. La rassegna è ideata e diretta da Alfonso Amodio e Ferdinando Molteni.

Ma andiamo con ordine.

La kermesse avrà inizio con l’inaugurazione della mostra, diretta e curata da Italo Gnocchi, “Beat, Battisti & Beatles in Italy”. Appuntamento venerdì 17 luglio, alle 20,30, presso la sala espositiva del Museo di Villa Groppallo. Si potranno ammirare decine di cimeli, foto inedite, oggetti, copertine, estratti da riviste d’epoca. Un viaggio, insomma, nel sogno degli anni Sessanta, quello della nascita del beat in Italia, di gruppi come Rokes, Dik Dik, Equipe 84 ecc., le radici beat di Lucio Battisti e le rarissime edizioni italiane dei dischi dei Beatles.

La mostra resterà visitabile fino al 2 agosto. Orari d’apertura: mercoledì 9-12; giovedì, venerdì, sabato e domenica 16-19.

Dopo l’inaugurazione, alle 21,30, nell’attiguo bellissimo giardino di Villa Groppallo andrà in scena un recital musicale intitolato “Dai Beatles a Battisti”. Protagonisti Eliana Zunino (voce), Giangi Sainato (chitarra) e i racconti di Alfonso Amodio e Ferdinando Molteni. Grandi canzoni e storie poco conosciute.

Sabato 18 luglio, ore 21,30, presso il Palco Giardini a mare sarà la volta dello spettacolo: “Dal beat ai Beatles”. Si tratta di un evento nell’evento perché salirà sul palco un vero supergruppo – in Beatime – costituito da leggende della musica degli anni Sessanta e Settanta come Marco Bonino (Nuovi Angeli), Slep (Slep & The Red House), Gino & Giuseppe Terribile (Cavern, Il Cerchio d’Oro).

Tornano, dunque, sul palco musicisti storici della scena italiana beat, rock e prog per un concerto tutto dedicato ai Beatles e al beat internazionale e italiano. Un quartetto (due chitarre, basso e batteria) che racconteranno una pagina fondamentale della musica popolare del Novecento.

I protagonisti

Alfonso Amodio fin dagli anni Settanta opera come animatore radiofonico. Autore, come paroliere, di canzoni per artisti della scena nazionale. Esperto di canzone italiana, ha pubblicato Lucio Battisti al di là del mito (con Mauro Ronconi, Arcana), Lucio Battisti. Innocenti evasioni (con Italo Gnocchi e Mauro Ronconi, Editori Riuniti), Controsole. Fabrizio De André e Crêuza de mä (con Ferdinando Molteni, Arcana). Ha collaborato ai volumi: 1900-2000. Musica dal pianeta terra di Mauro Ronconi (Arcana), 100 dischi ideali per capire la nuova canzone italiana di Mauro Ronconi (Editori Riuniti), 100 dischi ideali per capire il rock di Ezio Guaitamacchi (Editori Riuniti). Dopo Facce di marinai. L’avventura mediterranea di Fabrizio De André e Mauro Pagani (con Ferdinando Molteni, Arcana) ha pubblicato, sempre con Ferdinando Molteni, Pensieri stupendi. Storie e canzoni di Oscar Prudente (Coniglio Editore).

Ferdinando Molteni è un giornalista, docente, musicista e saggista. Ha scritto e scrive su diverse testate come “La Stampa”, “Il Secolo XIX”, “Il Foglio” di Giuliano Ferrara, “Diario” di Enrico Deaglio. Come storico della canzone ha collaborato al volume Zibaldone del Festivàl (Mellophonium) con un saggio su Achille Togliani e al volume La favola mia. Le canzoni che hanno fatto la storia di Renato Zero (Arcana). Insieme ad Alfonso Amodio ha scritto, per Arcana, il libro Controsole. Fabrizio De André e Crêuza de mä. Successivamente sono usciti, a suo nome, L’ultimo giorno di Luigi Tenco (Giunti), Banana Republic 1979. Dalla, De Gregori e il tour della svolta (Vololibero) e L’anello di Bindi. Canzone e cultura omosessuale in Italia dal 1960 a oggi (Vololibero). Dopo Facce di marinai. L’avventura mediterranea di Fabrizio De André e Mauro Pagani (con Alfonso Amodio, Arcana) ha pubblicato, sempre con Alfonso Amodio, Pensieri stupendi. Storie e canzoni di Oscar Prudente (Coniglio Editore).

Italo Gnocchi è titolare dell’etichetta indipendente On Sale Music. Collabora con varie riviste musicali e con Radio24, oltre ad essere consulente musicale di Rai2. Ha pubblicato 25 anni di Hit Parade in Italia 1960-1985 e ha collaborato ai libri Lucio Battisti l’autore, l’artista: Battisti talk volume 2, A Robè… Lucio Battisti la nascita di un mito e Lucio Battisti. Innocenti evasioni. Una bio-discografia illustrata. E’ il più grande collezionista di dischi e cimeli di Lucio Battisti.

Marco Bonino, Slep, Gino e Giuseppe Terribile. Il quartetto è costituito da musicisti di lungo corso come Bonino (già con i Nuovi Angeli), Slep, al secolo Franco Sciancalepore fondatore e leader della band blues Slep & The Red House e i fratelli Gino e Giuseppe Terribile, fondatori della prima cover band italiana dei Beatles (i Cavern) e membri dello storico gruppo prog Il Cerchio d’Oro tutt’ora attivo dal vivo e con produzioni discografiche.

Eliana Zunino è cantante, studiosa della voce artistica e musicoterapeuta, da anni presente sulla scena musicale nazionale con diverse situazioni musicali, ha cantato come ospite in numerose rassegne concertistiche ed eventi in Italia e all’estero (Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Slovenia, Svizzera) ed ha tuttora una intensa attività live. Dal 1998 è la voce dei Myrddin, con cui ha inciso tre album (Ginevra, 2001, Gli anelli, 2003, Il drago, 2005), e collabora attivamente con l’arpista Katia Zunino. A marzo 2010 ha presentato, insieme a Giangi Sainato, la composizione Enki, al British Museum di Londra. Nel 2011 porta in moltissime città italiane e in un tour nelle università americane (New York University, Stony Brooks University, Saint Joseph’s University in Philadelphia) il recital ispirato al libro (di Molteni e Amodio) Controsole. Fabrizio de André e Creûza de mä. Nel 2016 escono gli album: Vie, con l’arpista Katia Zunino, e La Musa, l’Angelo, il Duende, di e con Giorgio Marrapodi.

Giangi Sainato, chitarrista, compositore, ha all’attivo tre lavori discografici solisti: Waves Journey,1997, Giallo Esperanto, 2007 e il più recente Duemondi e le musiche per lo spettacolo The Blue Room, con Nancy Brilli, insieme all’attore e musicista Andrea Nicolini. Ha lavorato con Max Manfredi, Gianpiero Alloisio, Sandro Giacobbe e,tra gli altri, con Paolo Giordano, Giampaolo Casati, Bob Callero, Dado Sezzi. Ha presentato il suo repertorio solistico all’Acoustic Guitar International Meeting di Sarzana, al Laigueglia Jazz Festival, al British Museum, Londra. Ha appena concluso un tour teatrale con l’attrice Lina Sastri. Collabora attivamente con l’oboista Mario Arcari. Ha recentemente ricevuto le congratulazioni personali di Carlos Santana per un suo arrangiamento del brano Europa.