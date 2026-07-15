Dego, il paese scende in campo per il Palio dei Rioni: sfida a tema videogames per la festa dell’estate

A Dego si scaldano i motori per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate valbormidese. Il Palio dei Rioni torna con la sua 13ª edizione e promette due serate di festa, spettacolo e sana competizione, trasformando il paese in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Il tema scelto per quest’anno farà felici nostalgici e appassionati di ogni età: i videogames. Controller, personaggi leggendari e mondi virtuali prenderanno vita nella grande sfida tra i sette Rioni, pronti a contendersi l’ambito palio a colpi di fantasia, costumi e scenografie.

Si parte venerdì 17 luglio alle 19.30, quando il centro di Dego si riempirà dei profumi dello street food preparato dalle associazioni del paese. Un vero viaggio nei sapori locali, accompagnato da giochi per bambini con Marick Animazione e dal truccabimbi curato da Monica, per una serata pensata proprio per tutta la famiglia.

Alle 21.30, in piazza Panevino, spazio alla presentazione ufficiale dei Rioni e dei “palioni”, mentre dalle 22.30 la festa entrerà nel vivo con la musica dei JEM – la Prima Live Party Band di Genova, protagonisti di una travolgente tournée che sta portando energia e spettacolo in tutta la Liguria e nelle regioni vicine. Sul palco il frontman Joshua Raypresenterà anche il suo secondo brano inedito, dal titolo Single’s Song.

Il cuore della manifestazione arriverà però sabato 18 luglio, sempre dalle 19.30, con il ritorno dello street food lungo le vie del centro. Alle 21.00 prenderà il via la grande sfilata dei Rioni a tema Videogames, una vera e propria invasione colorata che vedrà i sette quartieri sfidarsi in piazza Panevino tra carri, costumi e coreografie. A condurre la serata sarà Cristina De Stefano.

E dopo la sfida, nessuno a casa: la musica continuerà fino a tarda notte con DJ Dona e Luca Esse, per chiudere in festa un weekend destinato a lasciare il segno.

Una storia nata quasi per gioco

Il Palio dei Rioni nasce nel marzo del 2012 da un’idea nata, come spesso accade per le cose più belle, davanti a un tavolino: “tre amici al bar”. Tra una birra e un caffè nacque la voglia di dividere il paese in sette Rioni e inventare qualcosa di nuovo, capace di coinvolgere tutta la comunità.

L’idea era semplice e un po’ folle: creare una gara in cui i “Palioni”, veri campioni dell’antica arte dell’abbuffata, dovevano divorare nel minor tempo possibile una tira, il tipico panino valbormidese con la salsiccia cotta al suo interno, lungo circa 50 centimetri.

Le aspettative erano prudenti, ma la risposta dei deghesi fu sorprendente: in poco più di due mesi oltre 250 persone parteciparono all’evento, mentre tantissimi altri si misero al lavoro per realizzare carri, costumi e allestimenti.

Da quella scommessa nata quasi per scherzo è cresciuta una manifestazione capace di diventare uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’estate valbormidese. Oggi il Palio dei Rioni è molto più di una gara: è una grande festa popolare dove associazioni, volontari e abitanti trasformano Dego in un piccolo mondo di colori, musica e condivisione.

Anche quest’anno il paese è pronto a fare il pieno di sorrisi, sapori e spettacolo. Perché al Palio dei Rioni, tra un personaggio dei videogames e un piatto di street food, la partita più importante è sempre quella del divertimento.