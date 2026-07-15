Finalborgo, entra nel vivo la Festa per Nostra Signora del Carmine: il programma del fine settimana

La comunità di Finalborgo si prepara a vivere alcuni dei giorni più intensi e sentiti, non solo religiosamente, per le celebrazioni in onore di Nostra Signora del Carmine. Dopo l'apertura affidata all'inizio della Novena lo scorso 9 luglio, il calendario degli eventi religiosi e comunitari entra nel suo clou a partire dal prossimo venerdì 17 luglio, accompagnando i fedeli verso la giornata della festa della prossima domenica 19 luglio.

Il fine settimana di devozione si aprirà ufficialmente, quindi, venerdì sera alle ore 20:30, quando all'interno della Basilica di San Biagio si terrà il suggestivo e tradizionale rito della "discesa della statua", momento che sancisce l'ingresso nel cuore delle celebrazioni.

La giornata successiva, quella di sabato 18 luglio, sarà invece fortemente improntata al raccoglimento spirituale e alla vicinanza verso le fasce più fragili della comunità. La parrocchia dedicherà due ampie finestre mattutine e pomeridiane alle Confessioni (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00). A seguire, alle ore 18:00, verrà celebrata una Santa Messa dedicata in particolar modo agli ammalati e agli anziani, impreziosita dai canti del Coro Polifonico Parrocchiale. In serata, spazio alla musica e alla gioventù: alle ore 21:00 andrà in scena il concerto del coro di voci bianche "S. Biagio".

Il culmine sarà però, come detto, domenica 19 luglio. Il programma liturgico prevede due appuntamenti principali, entrambi animati dal Coro Polifonico Parrocchiale: la Santa Messa Solenne del mattino, fissata per le 10:30, e la funzione pomeridiana delle 18:00. Il momento più atteso dalla cittadinanza prenderà il via alle 20:30 con la recita dei Vespri, a cui farà seguito la Solenne Processione che attraverserà il tradizionale itinerario cittadino fino alla benedizione sul ponte antistante Porta Reale con la suggestiva "benedizione dei quattro canti". Ad accompagnare il corteo dei fedeli presterà servizio la banda Filarmonica di Finalborgo. Per rendere l'atmosfera ancora più calda e avvolgente lungo le vie del passaggio, la parrocchia ha rivolto un invito a tutti i residenti affinché illuminino le proprie finestre e i balconi.

Il sipario sull'edizione 2026 della festa calerà formalmente lunedì 20 luglio. L'ultimo appuntamento è fissato per le ore 20:30 con la celebrazione della Santa Messa, che farà da cornice al congedo e al rito della "risalita" della statua mariana.