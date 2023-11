Finale, venerdì 24 novembre tornerà aperto il tratto a valle di via Brunenghi

Riaprirà domani, venerdì 24 novembre, la viabilità nel tratto a valle di via Brunenghi, a Finale Ligure, dall'incrocio con via Dante al cavalcavia della ferrovia, oggetto dallo scorso 6 novembre del cantiere per parte degli scavi archeologici preventivi (in corrispondenza della Pieve) in vista del progetto di riqualificazione della stessa via.

"Nelle scorse ore è arrivato l'atteso via libera dalla Sovrintendenza per la chiusura degli scavi - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - e abbiamo così immediatamente informato la ditta incaricata che dalla mattinata di domani sarà operativa per ricoprire i buchi nell'asfalto e procederà quindi alla bitumazione". A quel punto la strada tornerà così nuovamente percorribile.

"Siamo in anticipo sulla cronotabella dei lavori, questo ci rende molto soddisfatti perché riusciamo a riportare gradualmente verso la normalità la viabilità tra Borgo e Marina, dove qualche disagio c'è inevitabilmente stato" aggiunge il vicesindaco.