Finale Ligure, alcolici ai minori di 16 anni e cibo scaduto: chiusura di 10 giorni per un minimarket

Dieci giorni di chiusura forzata per un minimarket di Finale Ligure, nei pressi del centro storico di Marina lungo la via Aurelia, dove la Polizia Locale ha accertato la vendita di bevande alcoliche a minorenni, in alcuni casi anche sotto i 16 anni.

Il decreto di sospensione della licenza firmato dal Questore nella giornata di ieri (21 luglio, ndr) ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), arriva al termine di un periodo di osservazione dell'attività commerciale da parte degli agenti del Comando finalese, scattato dopo numerose segnalazioni e interventi legati sempre alla stessa tipologia di reato. Il negozio infatti, complice la posizione strategica a ridosso di alcuni locali della movida cittadina e il comportamento tenuto dai titolari, era diventato negli ultimi tempi un punto di riferimento per gruppi di giovani e giovanissimi.

Secondo quanto accertato dagli agenti, il titolare non si sarebbe mai posto il problema di verificare l'identità e l'età dei clienti al momento della vendita di alcolici. In alcuni casi, riferisce la nota della Questura, il gestore avrebbe addirittura stappato le bottiglie prima della vendita, predisponendole per il consumo immediato all'esterno del locale.

Le verifiche hanno permesso di documentare episodi di vendita di alcolici a minori di 16 anni, condotta che costituisce reato penale, oltre a cessioni a minorenni sopra questa soglia, che configurano invece un illecito amministrativo.

I controlli della Polizia Locale non si erano fermati, nelle scorse settimane, alla questione alcolici: gli accertamenti hanno fatto emergere anche violazioni sulla tracciabilità e la conservazione dei prodotti alimentari. Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati diversi chili di alimenti scaduti o privi di etichetta.

Di fronte al quadro complessivo emerso dagli accertamenti, il Questore ha ritenuto necessario disporre la sospensione dell'attività per dieci giorni, misura che si inserisce nell'ambito dei controlli estivi rafforzati per la sicurezza del territorio, particolarmente sentiti nelle località turistiche del ponente savonese durante la stagione estiva.