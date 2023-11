“Giovani & Politica”, una serata con Franco Astengo organizzata dall’Associazione Giovani Alassio (FOTO)

Al tavolo dei relatori, oltre ad Astengo e Gianetti, il neo laureato medico trentenne che “ha voluto mettersi in gioco” con la politica, Edoardo Verda, consigliere comunale di opposizione ad Imperia, Capogruppo PD e Paolo Spalla, consigliere di maggioranza a Laigueglia, giovanissimo neolaureato, che ha rinunciato all’incarico di assessore in quanto neofita della politica, volendo prima fare esperienza. Ha accettato il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale.

" Questa sera sono venuto non ad insegnare qualcosa, bensì ad imparare... ". Così Franco Astengo ha aperto il suo discorso in occasione dell’incontro con giovani studenti e neolaureati intitolato “Giovani & Politica”, organizzato dall’Associazione Giovani Alassio (A.G.A.) presieduta da Pietro Gianetti che ha fatto gli onori di casa e da moderatore.

La serata verteva sulla volontà di approccio dei giovani d’oggi alla politica, con la domanda: "Le nuove generazioni sono lontane dal dibattito politico?". Astengo raccontava ai numerosi giovani presenti che nel secondo dopoguerra per loro era più facile entrare in politica, tramite le numerosissime sezioni di partito, nella DC tali sezioni si estendevano anche presso le parrocchie. L’interesse dei ragazzi è andato via via scemando dopo il 1978 per i vari atteggiamenti politici da parte dei leader di allora, tendenti a “rivoluzionare” il sistema di alleanze. Ora i giovani trovano difficoltà nell’essere ascoltati o considerati, ma i nuovi mezzi di comunicazione, se ben utilizzati, ha aggiunto il prof. Astengo, daranno loro opportunità positive.