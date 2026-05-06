Ad Alassio sabato 9 maggio c’è “L’Uomo delle Stelle”, il grande omaggio a David Bowie tra musica e teatro

Entra nel vivo anche la musica la seconda settimana di “Alassio e gli Inglesi - Since 1875”, che sabato 9 maggio, alle ore 21 presso l’ex Chiesa Anglicana, ospiterà “L’Uomo delle Stelle”, un grande omaggio a David Bowie interpretato dalla band White Duke, capitanata dal frontman Bob Lobrano, che è un vero racconto teatrale e musicale a ingresso libero.

Al centro della scena c’è Major Tom, il primo grande alter ego bowiano: l’astronauta sospeso nello spazio, figura simbolica da cui prende forma un percorso artistico fatto di trasformazioni, visioni, identità multiple e continue rinascite. Lo spettacolo immagina Major Tom come protagonista di una missione spaziale segreta, avvenuta sul lato oscuro della Luna, da cui tornerà profondamente cambiato. Da quel momento la sua vita diventa una fuga continua dentro nuove maschere e nuove personalità: l’alieno, il messia del rock, Ziggy Stardust, l’uomo che vende il mondo, il viaggiatore berlinese, fino all’ultima apparizione di un artista che sceglie di congedarsi trasformando ancora una volta la propria fine in arte.

La narrazione dello spettacolo è ispirata al romanzo “Cenere alla Cenere” di Bob Lobrano e utilizza le canzoni di Bowie come tappe di un viaggio interiore. Brani come Space Oddity, Starman, Ziggy Stardust, Life on Mars?, Changes, Heroes, Ashes to Ashes e Lazarus non vengono semplicemente eseguiti dal vivo, ma diventano momenti narrativi, quadri emotivi e frammenti di una storia più ampia.

Sul palco, la band White Duke accompagna il pubblico in una dimensione sospesa tra concerto, racconto e visione scenica. La voce e la presenza di Bob Lobrano guidano lo spettatore dentro un universo in cui Bowie non viene celebrato soltanto come icona pop, ma come artista capace di attraversare il cinema, la fantascienza, il teatro, la moda, la letteratura e la cultura del Novecento.

La scelta della ex Chiesa Anglicana di Alassio rende l’appuntamento ancora più suggestivo: uno spazio raccolto e carico di atmosfera british, ideale per accogliere uno spettacolo che alterna energia rock, momenti narrativi e passaggi più intimi e visionari.

“L’Uomo delle Stelle” è un omaggio alla capacità di Bowie di cambiare pelle senza mai perdere profondità, di trasformare la fragilità in linguaggio artistico e di raccontare, attraverso i suoi personaggi, le paure e i desideri dell’uomo contemporaneo. Uno spettacolo per chi conosce Bowie e vuole ritrovarlo in una forma nuova, ma anche per chi desidera scoprire perché la sua musica continua ancora oggi a parlare al futuro.

La manifestazione "Alassio e gli Inglesi - Since 1875" è promossa dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio in sinergia con la Rete di Destinazione Alassio con le risorse dell'imposta di soggiorno destinata dal Comitato Locale del Turismo (CLT) e con il patrocinio di Regione Liguria.