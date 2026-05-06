Alassio, surf e inclusione: al via una stagione di attività sul territorio (FOTO)

Con l’arrivo della bella stagione, le acque della Baia del Sole, oltre ad accogliere i bagnanti attratti dal clima e dai suoi oltre tre chilometri di spiaggia di sabbia fine, tra le più apprezzate della Riviera, tornano ad essere protagoniste di numerose attività sportive e formative all’aria aperta.

Tra queste spicca il progetto portato avanti dalla Surf Academy Alassio e dall’ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane, nell’ambito dei progetti speciali, che proseguiranno fino alla metà di giugno con esperienze di surf therapy.

Nel contesto dell’iniziativa, i partecipanti avranno la possibilità di avvicinarsi al surf accompagnati da istruttori qualificati e volontari – tra cui Paolo Ravera, Francesca Lari e Davide Marchiaro – in un ambiente sicuro e inclusivo, pensato per valorizzare le capacità di ciascuno attraverso una disciplina che utilizza il surf e il contatto con il mare come strumenti per favorire il benessere psicofisico, la fiducia in sé stessi e la relazione con gli altri.

Dopo la splendida esperienza dello scorso 29 aprile, che ha visto la partecipazione di tre classi dell’Istituto Comprensivo Murialdo di Ceres, realtà scolastica delle Valli di Lanzo, il calendario prosegue con nuovi appuntamenti. A partire da quello di giovedì 14 maggio, quando, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, l'associazione Surf Academy dedicherà una giornata appositamente pensata per i ragazzi del social bar ‘Non Uno Meno’ di Alassio.

“L’obiettivo dell’iniziativa – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – è promuovere lo sport come occasione di crescita personale e di partecipazione, dimostrando come il mare possa diventare uno spazio accessibile a tutti. È un piacere per il nostro Comune patrocinare queste iniziative di grande valore, che attraverso lo sport creano inclusione, socialità e nuove opportunità per i giovani”.

“Crediamo che il mare debba essere un luogo aperto e inclusivo – spiega Davide Marchiaro, istruttore con oltre 30 anni di esperienza nelle attività sportive legate al mare e organizzatore – e che lo sport possa rappresentare uno straordinario strumento di incontro e integrazione”.

“Esperienze come questa permettono ai ragazzi di scoprirsi capaci, liberi e protagonisti, in un contesto in cui ciascuno può trovare il proprio spazio” – aggiunge Valeria Saracco, co-organizzatrice dell’evento.

Uno sguardo al futuro

Mentre si svolgono queste iniziative, sono già aperte le manifestazioni di interesse e le iscrizioni per i progetti didattici promossi da Surf Academy Alassio, rivolti all’anno scolastico 2026/2027. I percorsi sono destinati alle scuole secondarie di primo grado del Nord Italia e della Costa Azzurra, con l’obiettivo di unire sport, educazione e inclusione in un’esperienza formativa unica.