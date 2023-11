Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: a Pietra Ligure flashmob in piazza La Pietra (FOTO)

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, a Pietra Ligure si è tenuto questa mattina un flashmob promosso dal Comune.

L'evento, alla quale la cittadinanza ha risposto con una buona partecipazione, si è aperto con l'intervento del sindaco Luigi De Vincenzi. L'iniziativa, tenutasi in piazza La Pietra nei pressi della panchina rossa in ricordo di Janira D'Amato, ha visto presenti anche i genitori della 21enne che nel 2017 perse la vita per mano dell'ex fidanzato, con il papà Rossano che ha preso la parola.

Una serie di letture a tema ha infine concluso la breve ma sentita cerimonia.

"Questa mattina, in piazza La Pietra, un momento semplice ma pieno di bellezza, emozione e commozione - ha dichiarato il primo cittadino pietrese - Insieme ai genitori di Janira, Rossano D'Amato e Tiziana Cellerino che ringraziamo davvero dal profondo dal cuore per aver voluto essere presenti, agli assessori Pastorino, Rembado, Vaianella e Amandola, ai consiglieri Paola Carrara, Luca Robutti e Giovanni Liscio, ai rappresentanti dell'istituto comprensivo di Pietra Ligure, dell'istituto alberghiero "Migliorini", delle associazioni sportive, militari, delle attività produttive e di volontariato del nostro territorio, con un grazie particolare a Pietra Soccorso per la delegazione particolarmente nutrita, e a tante concittadine e concittadini, con un grazie particolare a Sebastiano Gravina e Shadia Lupetti, ci siamo ritrovati per non dimenticare mai e per ricordarci sempre, ogni volta che ci passiamo davanti, di Janira che, per noi, riassume tutti i volti di tutte le donne che hanno subito e subiscono violenza".

"Una iniziativa quanto mai necessaria, urgente e, purtroppo, attuale. Grazie a Alessandra Munerol e alla signora Lella per le letture e alla biblioteca comunale per l'organizzazione. E grazie, davvero, a tutti" ha concluso il sindaco De Vincenzi.