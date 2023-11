Nuove tariffe Trenitalia per giovani e studenti, Assoutenti Liguria: "Il modello si estenda a tutta Italia"

C'è soddisfazione tra le associazioni dei Consumatori circa la proposta di rendere, nel 2024, i treni regionali gratuiti in tutta la Liguria per gli studenti under 19 e di introdurre uno sconto del 50% sugli abbonamenti, mensili e annuali, per gli under 26, entrambi applicabili nella tratta fra l'abitazione e la scuola.

“Si tratta di una misura che determinerà evidenti risparmi alle famiglie e potrebbe fare da apripista in Italia - spiega il presidente dell’Istituto Ligure per il Consumo Furio Truzzi - Chiediamo oggi al Governo e alle altre Regioni di estendere il modello Liguria in tutta la penisola, studiando sconti per particolari categorie di utenti come i giovani. Oltre a ciò accogliamo con grande favore anche l’aumento del bonus per gli abbonati, in caso di ritardi e disservizi, che passerà dal 10% al 20% come da noi richiesto ai tavoli dei pendolari”.

C’è condivisione anche sulla nuova politica tariffaria che si adotterà per il Cinque Terre Express, che dimostra un uso più intelligente del territorio.

Oltre a ciò la proposta presenta anche spazi per poter essere migliorata nella gestione coordinata con gli altri gestori del TPL: “Chiediamo un incontro specifico con il presidente Toti e l’assessore ai Trasporti Sartori - continua il presidente Truzzi - in modo tale da poter presentare loro la nostra proposta per un piano di tariffe integrato treno+bus da attuare da subito con l'introduzione della bigliettazione elettronica. Riteniamo che una simile proposta produrrà forti benefici su tutto il territorio ligure e su tutti i viaggiatori e utenti in particolare i pendolari e i turisti. Infine chiediamo di valutare l'introduzione di una fascia oraria serale-notturna su tutti i mezzi pubblici della Liguria in cui prendere il treno o il bus sia gratuito per tutti i giovani sotto i 26 anni, in modo tale da contribuire al rientro in sicurezza dalle discoteche e dai luoghi di divertimento”.