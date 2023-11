Furti nelle scuole del novarese: in manette un cittadino residente nel savonese

E' originario di Novara, ma residente in provincia di Savona, il 46enne arrestato nella tarda serata di domenica 26 novembre dalla Polizia di Stato quale principale sospettato una lunga serie di furti che si sono registrati nel capoluogo di provincia piemontese dallo scorso mese di ottobre.

A far scattare l'operazione della Squadra Mobile intorno alle 22.30 di domenica scorsa è stato l'attivarsi dell’allarme antifurto di un istituto scolastico cittadino novarese, per uno strano gioco del destino il "Sandro Pertini": questo ha fatto immediatamente scattare l'operazione dei poliziotti che, non molto distante dall'edificio scolastico, hanno rintracciato l'uomo trovandolo in possesso di un tablet e di alcuni generi alimentari.

Il successivo sopralluogo effettuato dagli agenti intervenuti ha fatto emergere come l’uomo verosimilmente, dopo l’effrazione degli infissi, si era introdotto dapprima in un'altra scuola, per poi recarsi nel plesso intitolato al presidente originario di Stella.

Secondo quanto potuto verificare dalla polizia giudiziaria, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato con l'accusa di furto aggravato e, quindi, denunciato in stato di libertà sia in relazione al tentato furto presso il Pertini e per i precedenti furti consumati nelle notti tra il 10 e 13 novembre e nella notte del 17 novembre, in altre scuole novaresi.

Al termine degli atti di rito l'uomo è stato trasferito nel carcere di Novara a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.