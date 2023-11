Alassio, alla parrocchia di S. Ambrogio si accende il “Natale Ragazzi”

Il Natale si avvicina e con lui le vacanze. In questo periodo la parrocchia S. Ambrogio di Alassio insieme all’associazione Mornese-Liguria Ponente odv ha deciso di dare il via a una nuovissima esperienza che prende vita per la prima volta tra il 23 dicembre e il 6 gennaio: il Natale Ragazzi.

Sarà un momento di incontro per bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni che si ritroveranno presso le opere parrocchiali della parrocchia di Sant’Ambrogio dove di solito si tiene l’Estate Ragazzi. Il titolo di questa nuova avventura è “Brillanti di Luce”, a sottolineare la felicità lucente del Natale che sarà il protagonista di questi giorni insieme.

Non mancheranno giochi, canzoni, balletti, storie, gite, serate e risate per celebrare insieme la nascita di Gesù.

La squadra affiatata di volontari, animatori, aiuto animatori e due don vi aspetta per immergervi in questo nuovo Natale Ragazzi, per passare insieme momenti memorabili, divertirsi, imparare e prendersi cura gli uni degli altri tutti insieme.

Una proposta in aiuto, in particolare, per i genitori che lavorano, ma anche alle famiglie che desiderano far vivere il tempo di Natale non nell'ozio, ma in “maniera luminosa”.

Gli orari dalle ore 8,30 alle 17,30 tutti i giorni eccetto i festivi. Le iscrizioni dal 29 novembre al 15 dicembre fino ad esaurimento dei posti, previo appuntamento al 3284862179.