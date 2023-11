Pietra, consegnati i lavori per la messa in sicurezza idraulica in via Nazario Sauro

"A completamento degli importanti lavori di allargamento della sede stradale portati a termine lo scorso luglio, settimana scorsa sono stati consegnati i lavori di ricostruzione della condotta di raccolta delle acque superficiali posta a margine di via Nazario Sauro, arteria che ha visto, a partire dalla primavera 2023, un impegno e un investimento molto significativi messi in campo con l’obiettivo di dare una definitiva sistemazione funzionale ad un’area strategica, quella della sponda sinistra del Maremola, cerniera tra la costa e l’entroterra e con i quartieri residenziali posti a levante del territorio comunale". A darne notizia sono il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola.

"L'intervento in oggetto, interamente finanziato da Regione Liguria con un ammontare complessivo di 1 milione e 500 mila euro, prevede la ricostruzione dell’esistente canale di raccolta con una nuova struttura in calcestruzzo prefabbricato di forma scatolare e dimensionata alla portata idraulica della zona, in grado di eliminare i frequenti allagamenti che colpiscono l’area durante gli eventi atmosferici e, a coronamento di tale struttura, la realizzazione di un marciapiede che, collegandosi all'intervento di adeguamento stradale e pedonale da poco ultimato, garantirà continuità pedonale all'intera area, consentendone una generale riqualificazione urbana., nel rispetto della sicurezza idraulica - proseguono De Vincenzi e Amandola - Inoltre, grazie ad un ulteriore finanziamento con fondi PNRR pari a 140 mila euro, procederemo anche con un intervento di efficientamento energetico e riqualificazione dell’intera via Nazario Sauro con l’ammodernamento del patrimonio illuminotecnico che consentirà un sostanziale risparmio energetico".

"Con questi ultimi lavori completiamo l’importante riqualificazione di questa fondamentale arteria di collegamento con la Val Maremola che ha visto, nei mesi scorsi, l’allargamento della sede stradale, che è passata da una larghezza media di 4,50 mt a una carreggiata di larghezza costante di 6,20 mt e la realizzazione di un nuovo marciapiede per la messa in sicurezza pedonale" concludono infine De Vincenzi e Amandola.