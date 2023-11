"Alcune zone di Alassio continuano a rimanere nel degrado"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Buonasera direttore, mi permetto di scrivere in relazione all'articolo uscito qualche giorno fa su 'Savonanews', in relazione all'approvazione del Consiglio comunale di Alassio per quanto riguarda la programmazione di nuove scuole, parcheggi, ripascimento spiagge e restauri vari".

"Nell'articolo si parla dei molti lavori piuttosto interessanti che sono in previsione e questa è davvero una splendida notizia ma, leggendo ho notato che si parla della sola via Neghelli per quanto riguarda la maggiore pulizia della strada e l'assegnazione di più bidoni per la raccolta rifiuti".

"Noto con disappunto, che continuano ad esserci alcune vie e zone lasciate in stato di abbandono e sporcizia fra le quali via Mameli, la zona 'Nu Cian' e tutta Vico della Chiusetta, quest'ultima soprattutto, zona particolarmente frequentata per via del grande parcheggio, i carabinieri, il mercato e Alassio in Salute".

"Nonostante questo, la via è spesso lasciata 'a sé, l'illuminazione è molto scarsa e obsoleta e, oltre alla sede della Protezione civile e al mercato (che andrebbero riviste e necessiterebbero di un restauro anche per questione di sicurezza), sul fondo della via sorge un rudere abbandonato del quale nessuno si occupa e del quale non sembra si voglia far nulla per riqualificarlo o meglio ancora, raderlo al suolo per ingrandire magari il parcheggio".

"Nella speranza che la nostra bella città possa continuare a migliorare e attrarre sempre più turismo".