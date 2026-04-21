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Albisolese | 21 aprile 2026, 17:00

Albissola, lettera al Direttore: "Ringrazio la polizia locale, ho contattato il comando e loro con solerzia, attenzione e gentilezza mi hanno fornito le delucidazioni del caso"

Un cittadino ha avuto bisogno del loro intervento lo scorso 19 aprile

Albissola, lettera al Direttore: &quot;Ringrazio la polizia locale, ho contattato il comando e loro con solerzia, attenzione e gentilezza mi hanno fornito le delucidazioni del caso&quot;

"Gentile Direttore, 

Approfitto della sua ospitalità per esprimere il più vivo ringraziamento e apprezzamento nei confronti della polizia municipale di Albissola e in modo particolare del comandante. Ho avuto bisogno del loro intervento per un fatto increscioso successo domenica 19 aprile scorso in via dei Ceramisti nei pressi del supermercato Gulliver.

Ho contattato il comando e loro con solerzia, attenzione e gentilezza mi hanno fornito le delucidazioni del caso. Credo pertanto sia doveroso esprimere pubblicamente il mio ringraziamento nei confronti del loro operato.

Cordialmente".
Gianpiero Ferrigno


 

Lettera al Direttore

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