Albenga, riparte il corso di teatro gratuito allo Yepp: lo terranno gli artisti di Kronoteatro

Il 6 dicembre alle 17.30 al Centro Giovani in piazza Corridoni ad Albenga si terrà l’Open Day del laboratorio teatrale organizzato da Yepp Albenga e tenuto da Kronoteatro.

Torna come ogni anno il progetto gratuito aperto ai ragazzi dai 14 ai 29 anni. Il laboratorio, tenuto nel Centro Giovani in piazza Corridoni, ha inizio a dicembre e termina a giugno 2024, con una messa in scena allestita dai giovani partecipanti.

Questo percorso non richiede alcun livello di esperienza, non ci saranno voti, come accade nella quotidianità. Il laboratorio, al contrario, è un luogo nel quale sentirsi liberi di esprimere e sperimentare se stessi. Oltre a imparare i rudimenti del teatro, i ragazzi si troveranno inevitabilmente faccia a faccia con le loro insicurezze, ma avranno occasione di combatterle e instaurare nuove amicizie.

Il laboratorio è reso possibile grazie al contributo del Comune di Albenga e della Fondazione Compagnia di San Paolo, maggior sostenitore, che anche quest'anno si riconfermano gli importanti supporter dei progetti di Yepp Albenga.

Kronoteatro è impresa di produzione teatrale riconosciuta dal Ministero della Cultura dal 2015 ed è l'ideatore del festival multidisciplinare Terreni Creativi. Negli anni ha diretto diversi laboratori e stages di formazione volti alla creazione di figure professionali in campo teatrale e organizzazione eventi. Gli spettacoli prodotti dalla compagnia sono stati ospiti di diverse ed importanti rassegne, stagioni e festival di teatro nazionali.

Yepp Albenga è un’associazione di promozione sociale costituita nel 2016 a seguito di diversi anni di attività come gruppo informale, nata dalla collaborazione di associazioni e cittadini desiderosi di dare ai giovani nuove opportunità.

Il laboratorio teatrale è una delle attività dell'associazione Yepp Albenga il cui costo di tesseramento annuo è di 10€.