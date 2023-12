"Natale nelle Albisole 2023", ad Albisola Superiore un mese e mezzo con musica, animazione, mostre e tanta felicità

Dopo Enjoy Estate 2023, il calendario condiviso degli eventi estivi, i Comuni di Albisola Superiore ed Albissola Marina presentano “Il Natale delle Albisole 2023”.

Musica, animazione, mostre e tanta felicità. Si torna così a respirare aria di festa per vivere con serenità e gioia tanti momenti di condivisione, intrattenimento, cultura e divertimento, pensati ed organizzati dall’Assessorato al Turismo e da quello alla Cultura.

Il calendario è scaricabile dal sito www.albisolaturismo.it ed in versione cartacea sarà disponibile sul territorio e presso l’Ufficio Turismo di via Turati, ad Albisola Superiore. Tutte le info possono essere reperite anche sulle pagine social del Comune (FB: @Assessorato al Turismo di Albisola Superiore e Instagram: @albisolaturismo).

Da venerdì 1 a domenica 3 dicembre, Scuola Comunale di Ceramica

Master ceramist: ottava edizione

Gare di tornio, modellato, decorazione e macachi, a cura di The Old School, in collaborazione e con il patrocinio di Comune di Albisola Superiore, Associazione Ceramisti, Scuola Comunale di Ceramica, Associazione Gino Geminiani e con la partnership del brand territoriale “Baia della Ceramica”.

Sabato 2 e domenica 3 dicembre, passeggiata E. Montale, dalle ore 9.00

Albisola in Piazza

Mercatino di artigianato, antiquariato ed hobbistica a cura di Consorzio La Piazza.

Domenica 3 dicembre, Stuzzicarte (piazza Matteotti 7) ore 16.00

Brindiamo con gli artisti

Iniziativa a cura del Centro socio-riabilitativo Il Girasole. Le opere in ceramica degli artisti partecipanti all’esposizione saranno visibili sino al 13 dicembre nelle vetrine di Stuzzicarte.

Da domenica 3 dicembre a sabato 13 gennaio, Museo della Ceramica Manlio Trucco, da lunedì a venerdì, ore 8.30/12.30 e 15.00/17.30, sabato ore 8.30/12.30, esclusi festivi

La Natività nell’arte ceramica

Mostra a cura dell’Assessorato alla Cultura. Inaugurazione domenica 3 dicembre, ore 17.00.

Martedì 5 dicembre, via della Rovere, ore 17.00

Un ponte di luce

Illuminazione del ponte medievale sul rio Basco.

Mercoledì 6 dicembre, Albisola Superiore

Solennità di San Nicolò

Festa patronale con fiera di merci varie e piccolo mercatino di artigianato in via della Rovere.

Da venerdì 8 dicembre a domenica 14 gennaio, Chiesa di San Matteo (Luceto), feriali ore 15.00/18.30, festivi ore 10.00/12.00 e 15.00/18.30

Presepe meccanico

Il Presepe di Albisola ha un’area di 130 metri quadrati e riproduce fedelmente il paesaggio di Albisola Superiore agli inizi del Novecento, in base al ricordo degli anziani del paese ed alle cartoline d’epoca. Nel presepe vengono rappresentati, con personaggi in movimento, mestieri e arti liguri, le attività dei contadini, vasai, boscaioli, pescatori, fabbri. Le statuine sono circa 550, realizzate da riconosciuti figulinai d’Albisola: Gemma Nicolini, Basso Malfatto, Maria e Renato Piccone.

Venerdì 8 dicembre, Palabesio (via alla Massa)

XXIII Torneo di Natale

Torneo di pallavolo a cura di Albisola Pallavolo.

Venerdì 8 dicembre, Chiesa Nostra Signora Stella Maris, ore 21.15

The Christmas Songbook

Un tributo alle canzoni di Natale più amate, con arrangiamenti originali per voce, pianoforte, sax e clarinetto. Concerto di Eliana Zunino (voce), Alessandro Collina (pianoforte) e Stefano Guazzo (sax e clarinetto).

Martedì 12 dicembre, Golf Club Albisola, ore 19.00

La Baia per Faenza

Asta benefica a cura di Lions Club Alba Docilia, in favore della città di Faenza, duramente colpita dall’alluvione della primavera 2023.

Giovedì 14, Ufficio IAT (piazzale Marinetti), ore 16.30

Di qua e di là dal fiume: storie albisolesi

Presentazione dei libri Maristella e Ciao Bae a cura di Nanni Basso.

Venerdì 15 dicembre, Biblioteca comunale, ore 16.00

Un Natale luminoso

Laboratorio per bambini a cura del Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua e giochi di luce in giardino. Scarti e ritagli di cartone e cartoncino, materiali di recupero, colori, led e pile verranno messi a disposizione dei partecipanti per costruire un biglietto speciale e “scintillante”, con lucine che si accendono grazie all'unione di arte, creatività e semplice tecnologia. Info e prenotazioni: tel. 366 6221213 327 8818713 info@cearivierabeigua.it

Sabato 16 dicembre, Chiesa di San Nicolò, ore 21.15

Magnificat

Concerto del Coro Polifonico Città di Albisola Superiore e del Coro Polifonico di Savigliano, con solisti ed orchestra da camera. Saranno presentati il Magnificat ed il Beatus Vir di Antonio Vivaldi.

Domenica 17 dicembre, campo sportivo loc. Luceto, ore 14.30

XMAS Bowl

XV edizione del torneo di football americano a cura di SSD Pirates 1984, con la partecipazione di numerose squadre di Flag Football, provenienti dal Nord Italia, giovanili e senior.

Domenica 17 dicembre, Ellera, dalle ore 9.00

Natale ad Ellera

Attività ed animazione per famiglie a cura del Comitato Ellerese.

Domenica 17 dicembre, Cinema Teatro Don Natale Leone, ore 17.00

Per te… dal mio paese

Rassegna di spettacoli natalizi a cura di Arcimedia e del Progetto SAI Albisola. Proiezione del film Il Concerto di Radu Mihăileanu.

Sabato 23 e domenica 24 dicembre, passeggiata E. Montale, dalle ore 9.00

Albisola in Piazza

Mercatino di artigianato, antiquariato ed hobbistica a cura di Consorzio La Piazza.

Da martedì 26 dicembre a domenica 7 gennaio, Oratorio di Santa Maria Maggiore, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Mostra di presepi

A cura del CTC Castellaro.

Mercoledì 27 dicembre, Cinema Teatro Don Natale Leone, ore 17.00

Lo schiaccianoci ed il re dei topi

Spettacolo teatrale per bambini a cura di Associazione Baba Jaga, con Marinella Melegari. Drammaturgia: Chiara Tessiore. Regia: Sara Zanobbio. Oggetti scenici dalla collaborazione con le classi dell’indirizzo di Grafica dell’Istituto “G. Falcone” di Loano - prof. Sergio Olivotti. Musiche dal balletto “Lo Schiaccianoci“ di Tchaikovskij Una delle fiabe natalizie più amate… Tutto ha inizio la sera della vigilia di Natale, quando la piccola Marie trova un dono assai speciale: uno Schiaccianoci. Un pupazzo in forma di soldatino, che diventa subito il suo preferito. Ma quale non è la sua sorpresa quando quella notte stessa lo Schiaccianoci e tutte le sue bambole prendono vita per combattere contro il perfido Re dei Topi!

Sabato 30 dicembre, centro storico di Capo, ore 14.30

Il folletto di Natale

Caccia al tesoro per bambini dai tre anni, ragazzi e famiglie, a cura di Associazione Culturale Nati da un Sogno.

Sabato 30 dicembre, Cinema Teatro Don Natale Leone, ore 21.15

Per te… dal mio paese

Rassegna di spettacoli natalizi a cura di Arcimedia e del Progetto SAI Albisola. Mezzo Sotto Vocal Night: concerto del quintetto vocale Mezzo Sotto. Un repertorio di brani che spaziano dagli standard jazz alla bossa nova, arrangiati per sole voci, e con una sezione dedicata alla tradizione natalizia. I Mezzo Sotto sono: Fabio Alessi (direttore artistico e baritono), Barbara Aramini e Marta Giardina (soprano), Elenora Molinari (mezzo soprano), Andrea Molinari (tenore).

Lunedì 1 gennaio, Cinema Teatro Don Natale Leone, ore 18.00

Happy New Year with Friends of Mice

I Pulin & The little mice in un concerto vocale e strumentale, all’insegna del folk blues, con ospiti a sorpresa. I Pulin & the Little Mice sono: Matteo Profetto (voce, armonica, ukulele); Antonio Capelli (violino, mandolino, banjo clawhammer); Marco Crea (voce, chitarra acustica, organetto, xaphoon); Giorgio Profetto (voce, chitarra acustica, bouzouki, whistles, marranzano, ukulele, mandolino), Marcello Scotto (bodhran, washboard, percussioni)

Mercoledì 3, Chiesa di San Nicolò, ore 21.15

Suggestione e suoni del Natale

Concerto di Dilu Miller & Trinity Gospel Band, a cura di Associazione Culturale Corelli, inserita nel progetto dei Comuni Baia della Ceramica di APS Ancos. In questo spettacolo Dilu Miller presenta un repertorio dedicato ai grandi classici Gospel e dello Spiritual, ma senza tralasciare qualche puntata nel Soul e del Rythm & Blues. La cantante sarà accompagnata dalla Trinity Gospel Band, formazione di grande esperienza nel panorama del blues e R&B italiano. Dilù Miller: voce; Alice Costa, Silvia Banchio, Luana Urbinati: coro; Marco Costa: chitarra; Katy Costa: organo hammond; Flavio Costa: basso; Stefano Costa: batteria; Denise Costa: sax baritono; Davide Dal Pozzolo: sax tenore

Venerdì 5 gennaio, Chiesa di San Pietro, ore 21.15

Veni veni Emmanuel

Concerto della Corale Polifonica Cellese, diretta da Eleonora Molinari, accompagnata dall’organo di Fabio Alessi.

Sabato 6 e domenica 7 gennaio, passeggiata E. Montale, dalle ore 9.00

Albisola in Piazza

Mercatino di artigianato, antiquariato ed hobbistica a cura di Consorzio La Piazza.

Domenica 7 gennaio, Cinema Teatro Don Natale Leone, ore 17.00

Per te… dal mio paese

Rassegna di spettacoli natalizi a cura di Arcimedia e del Progetto SAI Albisola. Proiezione del film Wonka di Paul King