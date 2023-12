Controlli dei carabinieri a Savona: arrestati un giovane evaso dai domiciliari e un 30enne che deve scontare un anno di reclusione

In previsione delle imminenti festività natalizie, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona ha predisposto un’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, in particolare nel Comune di Savona, prevedendo una modalità di impego flessibile con pattuglie a piedi nel centro cittadino, nei vari orari della giornata, alternate ai tradizionali servizi automontati con posti di blocco nei punti sensibili della città e nelle arterie stradali principali.

Durante lo svolgimento dei servizi, sono state segnalate 5 persone alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, mentre sono state arrestate due persone: un giovane italiano per evasione, poiché seppur sottoposto al regime degli arresti domiciliari per un furto in abitazione commesso nell’estate scorsa, veniva sorpreso all’esterno della propria abitazione; un trentenne italiano destinatario di un ordine di carcerazione, ritenuto responsabile di vari reati contro il patrimonio commessi dal 2015 al 2020, per cui dovrà scontare la pena di 1 anno di reclusione.