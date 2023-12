Pietra, una lettrice ringrazia lo staff medico del Pronto Soccorso del Santa Corona: “Bravi, disponibili e gentili”

Riceviamo e pubblichiamo con piacere la lettera di una lettrice che desidera ringraziare lo staff medico e paramedico del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

“Desidero esprimere la mia gratitudine verso lo staff del Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in quanto ieri, domenica 3 dicembre, mio papà ha purtroppo avuto un malore in casa e mia mamma ha quindi chiamato un'ambulanza (prontamente arrivata) ed è stato trasportato appunto al Santa Corona.

Dopo una brevissima attesa, gli sono stati fatti tutti gli accertamenti e analisi del caso, e già per questo sono grata (nulla è stato tralasciato, onde arrivare ad una diagnosi più precisa). Ma il motivo principale che mi ha spinto a scrivere queste parole, che ovviamente mio papà condivide appieno, è per ringraziare tutto lo staff medico ed infermieristico col quale ha e abbiamo avuto a che fare, per il loro tatto, la disponibilità e la gentilezza.

Spesso leggo di lamentele (sicuramente motivate) per le lunghissime attese nei vari PS della Liguria (e non), ma alle volte bisognerebbe anche riuscire a mettersi nei panni di questi operatori ospedalieri che devono affrontare una mole di casi ogni giorno, in quanto ormai tutte le emergenze vengono convogliate in pochissimi ospedali.

Spero vivamente che qualche medico e/o infermiere/a abbia occasione di leggere questa mia lettera, scritta davvero col cuore”.