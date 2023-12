Albenga s’illumina d’immenso: grandissimo successo anche sui social. L’8 dicembre si accendono le luminarie

La magia si è riaccesa nella Città delle Torri per queste festività natalizie e, ancora una volta, l’Amministrazione Tomatis è stata in grado di regalare a grandi e piccini quello stupore che a Natale diventa vera e propria meraviglia.

“Questi risultati sono frutto di un lavoro di squadra che stiamo portando avanti in sinergia con assessori e consiglieri – afferma il sindaco Riccardo Tomatis -. Vedere i volti stupiti dei bambini quando la Torre Malazemenza ha iniziato a parlare ci ha ripagati degli sforzi fatti per riuscire a regalare ai nostri concittadini e ai molti visitatori che ogni anno scelgono Albenga, qualcosa di nuovo e sempre più emozionante. I dati poi ci danno ragione e ci fanno capire che stiamo continuando a fare le scelte giuste. In tutto il comprensorio si parla delle proiezioni architetturali di Albenga e sui social stiamo avendo riscontri entusiasmanti”.

“E le sorprese non sono finite – conclude il primo cittadino – invito tutti coloro che ancora non lo avessero fatto a venire a vedere le proiezioni architetturali e la nostra bella città”. L’8 dicembre si accenderanno, come da tradizione, le luminarie in tutta la città.