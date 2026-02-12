Muore a soli 58 anni: Albenga piange Massimo Bianchi, titolare del Nipper Club

Albenga piange la prematura scomparsa di Massimo Bianchi, che si è spento a soli 58 anni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La notizia si è diffusa rapidamente in città, dove Bianchi era molto conosciuto e stimato.

Lascia la moglie Sara, il figlio Luca, la sorella Monica e tutti i suoi familiari, ai quali in queste ore si stringe l’affetto di amici e conoscenti.

Titolare del Nipper Club, punto di riferimento per gli appassionati di alta fedeltà e apparecchiature audio – dalle casse ai giradischi e molto altro – Bianchi aveva saputo trasformare il suo negozio in un vero luogo di incontro per cultori della musica. La sua competenza, la sua disponibilità e la particolare attività che svolgeva lo avevano reso un volto noto andando molto oltre i confini ingauni.

Marito di Sara Persico dell’Ottica del Borgo, Massimo era profondamente legato alla vita culturale cittadina. Grande appassionato di musica, seguiva con interesse anche il Festival Jazz che si svolge ogni estate e aveva ricoperto ruoli di vertice nell’associazione “Le Rapalline in Jazz”, che aveva co-fondato insieme a Barbara Locci e Alessandro Collina, contribuendo alla promozione di eventi e iniziative musicali di altissimo livello.

Cordoglio espresso dall’amministrazione comunale di Albenga: "Figura molto conosciuta e stimata in città, titolare del Nipper Club, che in poco tempo è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di musica e di tecnologie audio di alta qualità, distinguendosi come realtà unica nel panorama nazionale ed europeo - dicono - Da sempre impegnato nella promozione culturale del territorio, Massimo Bianchi ha contribuito con passione e dedizione alla realizzazione di numerosi eventi e iniziative culturali e musicali, collaborando attivamente all’ Albenga Jazz Festival e sostenendo la diffusione della cultura musicale come occasione di incontro e crescita per la comunità".

"Il sindaco Riccardo Tomatis, la vicesindaco Silvia Pelosi e tutta l’Amministrazione comunale si stringono con sincera partecipazione al dolore della famiglia, in particolare della moglie Sara Persico, titolare dell’attività Ottica del Borgo, socia dello Zonta Club e molto attiva nella comunità locale, e del figlio Luca, ricordando Massimo con gratitudine per l’impegno e il segno lasciato nella vita culturale e musicale della città", concludono dall'amministrazione comunale.

Il Santo Rosario sarà recitato oggi, giovedì 12 febbraio, alle 18 nella camera ardente dell’ospedale Santa Corona. I funerali, invece, si svolgeranno domani, venerdì 13 febbraio, alle ore 15.30 nella cattedrale di San Michele Arcangelo in Albenga.