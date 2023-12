Un nuovo spazio per l'arte sacra a Finale Ligure: in piazza Donatori di Sangue aperta la "Galleria dei San Giovanni"

Un nuovo spazio per l'arte sacra aperto a Finale Ligure. Lo scorso sabato 2 dicembre, in piazza Donatori di Sangue, si è infatti svolta l’inaugurazione di una nuova galleria d’arte, la “Galleria dei San Giovanni” con l'annesso laboratorio di restauro “La Sinopia”, gestito dal dottor Renato Boi, restauratore abilitato per i beni culturali in Italia e all’estero, già operante sul territorio finalese dal 1993.