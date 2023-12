Alassio: riapre il parcheggio di via Pera, ultimati i lavori del secondo lotto

Nel rispetto del cronoprogramma stabilito, si sono recentemente conclusi i lavori di finitura del secondo lotto del parcheggio multipiano di via Pera. Da oggi, martedì 5 dicembre, i cittadini potranno usufruire nuovamente di questo spazio, che torna disponibile dopo la fase di chiusura necessaria per le operazioni di ultimazione.

Il progetto, finanziato interamente dal bilancio comunale, procede con successo grazie alla suddivisione in lotti funzionali.

"Siamo molto soddisfatti di come stanno procedendo i lavori di realizzazione del parcheggio multipiano di via Pera, che grazie ad un ottimo lavoro di squadra, oggi riapre agli utenti in tempo utile per le festività natalizie, come avevamo auspicato", commenta l'assessore ai Lavori Pubblici del comune di Alassio Rocco Invernizzi.