Scatta Orientamenti sul Priamar, 1000 posizioni aperte nel savonese: "Non esiste una situazione di difficoltà, il lavoro c'è" (FOTO e VIDEO)

Personale di bordo, tecnico informatico, ingegnere di produzione, animatore meccanico-carrozziere, impiegato, esperto di marketing.

Queste sono alcune delle posizioni lavorative aperte, che sono in totale 1000 nel savonese, di cui 500 in Corsica Ferries, in 32 aziende della provincia di Savona.

Al Career Day di Orientamenti che sbarca a Savona nella Sala della Sibilla del Priamar si può così prendere contatto con le aziende per cercare di trovare un posto di lavoro.

Per la prima volta la manifestazione, organizzata da Regione Liguria, tramite Alfa (Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento) in collaborazione con Comune di Savona, Università degli Studi di Genova e Unione Industriali della Provincia di Savona, si sposta fuori da Genova per garantire un maggior coinvolgimento di tutto il territorio regionale in una due giorni di incontro e opportunità.

“Dopo il successo straordinario della prima edizione di Genova e del Festival, che si è svolto ai Magazzini del Cotone, ripartiamo subito con il Career Day a Savona - dichiara l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola-. Questo a dimostrazione che Orientamenti dura 365 giorni l'anno, non si ferma mai e soprattutto coinvolge tutta la nostra regione. A Savona metteremo a disposizione dei partecipanti 1000 posizione lavorative grazie a un'importante sinergia con le aziende del territorio. Continuiamo sulla strada intrapresa, che sta dando risultati davvero significativi, con l'obiettivo di rendere sempre più formazione sinonimo di occupazione. Ai giovani savonesi, e non solo, rinnovo l'appello a fidarsi di noi e venire al Career Day. Regione Liguria sta facendo moltissimo per accompagnarli al mondo del lavoro con risorse mai viste prima e, al contempo, fornisce un supporto tangibile alle aziende nella ricerca di personale qualificato".

“Siamo felici – prosegue Elisa Di Padova, vicesindaco e assessore alle Politiche Educative e Formazione del Comune di Savona - di essere riusciti a portare a Savona questa bellissima iniziativa che rientra all'interno di OrientaRagazzi che a novembre ha presentato le opportunità formative e che adesso si dedica alla scoperta del mondo del lavoro e delle imprese del nostro territorio. E non è tutto, giovedì 7 dicembre, OrientaRagazzi si conclude con il primo Speed Date dedicato all'incontro tra i giovani studenti e le imprese cooperative, in collaborazione con LegaCoop, Confcooperative, Unige e Ufficio Scolastico Regionale”.

"Il messaggio per i ragazzi è che non esiste una situazione di difficoltà a trovare il posto di lavoro. C'è, esiste, tanto è che negli incroci di domanda e offerta il 48% delle richieste non sono purtroppo evase. Il problema sta nel far incontrare la domanda con l'offerta, questi momenti sono importanti così come i processi di riforma dei sistemi di incontro domanda-offerta di lavoro come i centri per l'impiego che oggi zoppicano un po' nel loro funzionamento - dice Angelo Berlangieri, presidente dell'Unione Industriali di Savona - Bisogna avere competenze tecnico scientifiche di base per poter incontrare la domanda. In Provincia di Savona c'e opportunità di lavorare".

La partecipazione è gratuita: per incontrare le aziende e prendere parte ai colloqui di selezione è sufficiente registrarsi sul sito orientamenti.regione.liguria.it, avendo cura di scegliere la giornata in base alle aziende di interesse. È comunque sempre possibile iscriversi direttamente in loco all’ingresso (dalle 9.30 alle 17).

QUI per avere tutte le info.