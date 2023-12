Ad Andora si accende il Natale: tanti eventi e iniziative, torna la mongolfiera

Sarà il coro dei bambini delle scuole primarie di Andora e Molino ad aprire gli eventi natalizi della città, con l’accensione dell’albero luminoso, sistemato in piazza Chiara Luce Badano, con magnifica vista sulla spiaggia. Il 6 dicembre, alle 17.30, via Aurelia all’altezza di Piazza Luce Badano e Via Roma, la prima nota del concerto, diretto dal maestro Alberto Garassino, coadiuvato dalle maestre nella preparazione dell’evento, farà accendere il cono luminoso e tutte le luminarie del centro.

Dopo lo straordinario successo ottenuto lo scorso anno, dal 30 al 1 gennaio, tornano le ascensioni in mongolfiera nel magnifico scenario della spiaggia di Andora. Confermati i concerti di Natale, le mostre a Tagliaferro, il Presepe vivente e La Befana vien dal mare.

Di seguito, il programma completo degli eventi natalizi di Andora:

Mercoledì 6 dicembre 2023 alle ore 17.30

“Canti sotto l’Albero ”

Accensione delle luci natalizie con la partecipazione del coro composto dai bambini delle Scuole Primarie di Andora e Molino

Via Roma lato Aurelia

Sabato 9 dicembre 2023 alle ore 15.00

Piazzetta Santa Rita

Accensione presepe artistico nella Cappelletta vicino a Bastione e consegna letterine di Babbo Natale

A cura del Comitato di Santa Rita con la collaborazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Andora

Piazzetta Santa Rita

Sabato 9 dicembre 2023 alle ore 11.30

Inaugurazione della Mostra

“Scacchiere dell’immaginario “ di Loredana Galante

La mostra proseguirà fino al 10 marzo2024

A cura della CIE Contemporary

Mostra espositiva Palazzo Tagliaferro

Alle ore 15.00 Performance sulla violenza sulle donne con collegamento con Barbara Bortolotti, sopravvissuta ad un tentativo di femminicidio

Incontro di sensibilizzazione sui temi della Violenza sulle donne

Alle ore 16.00, nell’abito delle iniziative volute dal Comune di Andora Assessorato alle Politiche Sociali e dalle volontarie andoresi dello Zonta Club Alassio-Albenga, nella sala Polivalente di Palazzo Tagliaferro, si svolgerà un momento informativo sugli strumenti a disposizione delle donne per sottrarsi alla violenza di genere ed a uomini violenti. Interverranno: Roberta Rota psicologa e Pedagogista clinico che presenterà il progetto Violi...AMO, Graziella Cavanna psicologa e Vice Presidente dello Zonta Club Alassio-Albenga, l’assessore alle Politiche sciali del Comune di Andora Monica Risso, la volontaria andorese dello Zonta Club, dottoressa Antonella Garnero, il responsabile del Settore Politiche sociali del Comune di Andora dottor Mattia Poggio e la dottoressa Laura Pastorino, Assistente Sociale. L’incontro sarà presentato da Monica Napoletano, Ufficio Stampa del Comune di Andora.

Domenica 10 dicembre 2023 dalle ore 9.00 alle ore 18.00

26^ Ed. “ Fiera del Vino ”

Degustazione e vendita vini e prodotti tipici con

Castagnata, Vin Brulè e Street Food

Loc. Molino Nuovo – Andora

Un tour di sapori tipici con i produttori della Val Merula, della Liguria, del Piemonte e della Lombardia. E’ la formula consolidata della Fiera del Vino di Molino Nuovo ad Andora, in programma domenica 10 dicembre dalle 9 alle 18.

La mostra mercato, organizzata dal Comune di Andora e dalla Cooperativa Ortofrutticola Andorese, propone un percorso di degustazione e vendita animato da ben 15 cantine provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, una ricca selezione di olio extravergine d’oliva locale, prodotti sott’olio e salumi liguri, miele, fiori, stelle di Natale, piante ornamentali e aromatiche. Come sempre ampio spazio ai prodotti orticoli a km zero della Val Merula.

Visto il successo ottenuto nelle passate edizioni sarà nuovamente presente il laboratorio di degustazione gratuita della Bagna Caoda con verdure fresche, proposta dalla Condotta Slow Food di Fossano.

In collaborazione con la FISAR, sarà assegnato il premio Degustandora, riservato alle cantine partecipanti alla fiera. Immancabile la postazione degli Alpini che propongono la classica e golosa accoppiata delle castagne e del vin brulé.

Lo spazio street food propone il fritto misto di pesce della Cooperativa Pescatori di Capo Mele. La Proloco di Andora ripropone la trippa e le frittelle di mele, dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione.

Per chi non ama il vino potrà sempre ristorarsi con una buona birra locale.

Cavallo George animerà la giornata per i più piccoli, con animali della fattoria e il consueto Battesimo della sella.

Mostra di composizioni floreali a cura delle artiste della Val Merula, tema di questa edizione" tra il ribollire dei tini"

Lavanda Riviera dei fiori rappresentata da produttori di piante e trasformatori, saranno presenti aziende con cosmetici, liquori, dolci e pasta, tutto rigorosamente contenete le varietà alimentari coltivate nella nostra riviera di ponente.

Novità la "Passeggiata del vino", organizzata in collaborazione con la FIE, proporrà un percorso tra natura e storia, lungo 8 km e ricco di scorci sulla nostra bella cittadina e il suo mare. Partenza alle ore 9.00 (quota di partecipazione 5 euro per la copertura assicurativa). Iscrizioni entro il 7 dicembre allo 3384498062. Il Comitato genitori animerà il villaggio di Natale, con dolci, lavoretti e creazioni fatte dai bambini delle scuole del comprensorio. Ospite d'eccezione Babbo Natale in persona, che raccoglierà le letterine dei Bambini

Domenica 10 dicembre 2023 alle ore 16.00

GUIDE ALL'ASCOLTO "L'italiana in Algeri"

Opere Liriche raccontate dai maestri Mattia Pelosi e Nicholas Tagliatini

Palazzo Tagliaferro - sala polivalente 3° piano

Venerdì 15 dicembre 2023 ore 21.00

“Concerto Natalizio”

A cura dell’Unitre Comprensoriale Ingauna

Palazzo Tagliaferro - sala polivalente 3° piano

Mercoledì 27 dicembre 2023

Inaugurazione della Mostra

“Gioielli d’Artista “

La mostra proseguirà fino al 10 marzo2024

A cura della CIE Contemporary

Museo Mineralogico Palazzo Tagliaferro

Giovedì 28 dicembre 2023 ore 21.00

Concerto Natalizio per soli e coro con il coro di Andora

A cura dell’Associazione Amusando

Chiesa Cuore Immacolato di Maria

Venerdì 29 dicembre 2023 ore 17.30

Karaoke sotto l’Albero con Gianni Rossi

Centro di Andora

Da sabato 30 dicembre 2023 a lunedì 1° gennaio 2024

Ascensioni con Mongolfiera con il seguente orario

sabato 30 dicembre 2023 dalle 14.00 alle 17.00

domenica 31 dicembre e lunedì 1° gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Presso la spiaggia di levante

Lunedì 1° gennaio 2024

dalle 10.00 alle ore 12.30

“Cimento Invernale”

animazione con Gianni Rossi

Spiaggia di Levante

Lunedì 1° gennaio 2024 ore 17.00

“ELEMENTO 90+I FEEL 65+ 2”

Concerto Cover dedicato agli anni 90-2000

Centro Andora

Mercoledì 3 gennaio 2024 ore 17.00

“Bagno di Suono”

Con strumenti di rilassamento e benessere

Palazzo Tagliaferro - sala polivalente 3° piano

Giovedì 4 gennaio 2024 ore 21.00

Concerto degli Auguri

Chiesa Cuore Immacolato di Maria

Venerdì 5 gennaio 2024 ore 17.30

Appuntamento con il Teatro nelle sale affrescate “Macbeth”

A cura della CIE Contemporary

Sale affrescate di Palazzo Tagliaferro

Sabato 6 gennaio 2024 ore 10.30

“La befana vien dal mare”

A cura del Circolo Nautico Andora

Porto Turistico

Sabato 6 gennaio 2024 dalle ore 14.30

"Presepe Vivente"

A cura dell’ Associazione Andora Più

Nel suggestivo Borgo Insigne di Duomo, si riaprono le antiche cantine per ospitare la rappresentazione della Natività e di tanti antichi mestieri animati da più di 60 figuranti che si muovo nello scenario caratteristico del Borgo dai muri in pietra circondato da uliveti. Un evento di grandissima attrattiva, organizzato in collaborazione con la parrocchia di San Pietro.