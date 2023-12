Albisola Superiore, il 16 dicembre il concerto di Natale con il Magnificat di Antonio Vivaldi

Il Magnificat di Antonio Vivaldi per il concerto di Natale in programma sabato 16 dicembre, alle ore 21.00, nella Chiesa di San Nicolò in Albisola Superiore.

Ad esibirsi saranno il Coro Polifonico Città di Albisola Superiore diretto dal Maestro Andrea Ravazzano, il Coro di Savigliano diretto dal Maestro Sergio Daniele, la Camerata giovanile della Svizzera italiana diretta dal Maestro Giancarlo Monterosso, il soprano Martina Malavolti e il Mezzo Soprano Giulia Beatini.

L'evento rientra nell'ambito delle iniziative di "Natale nelle Albisole 2023".