Celle punta alla sistemazione di via Ferrari: spazio ad un consolidamento stradale e la riqualificazione di "Borgata Schizza"

Il Comune di Celle punta alla sistemazione di via Ferrari tra il consolidamento stradale e la riqualificazione di "Borgata Schizza".

Nella località cellese l'amministrazione punta ad intervenire per risolvere un cedimento stradale che si è creato verso valle tramite un potenziamento strutturale del sostegno del tratto con un'azione mirata al miglioramento geotecnico ed all’incremento di portata della strada.

Durante le lavorazioni verra attivato un semaforo e successivamente quando verranno effettuate le operazioni di asfaltatura si dovrà interrompere temporaneamente il traffico veicolare provvedendo, in accordo con la polizia locale, alla chiusura della strada.

L'intervento previsto prevede uno stanziamento di circa 120mila euro.

Nella “Borgata Schizza” caratterizzata da abitazioni storiche disposte lungo la vecchia viabilità di Via Ferrari, l'amministrazione comunale, intende sostituire l’attuale pavimentazione in conglomerato bituminoso con una nuova pavimentazione in porfido.

Le opere in progetto hanno lo scopo principale di migliorare la viabilità e la sicurezza ed al contempo riqualificare la borgata storica tramite l’utilizzo di materiali più adatti al luogo.

Oltre all'intervento principale di rifacimento della pavimentazione è stata inoltre prevista una riqualificazione globale della zona con alcune piccole opere di completamento.

All’interno della borgata, via Ferrari Vecchia passa al di sotto di un arco in muratura che il Comune intende valorizzare tramite la realizzazione di un disegno del porfido a “Rosa dei Venti” ed il posizionamento di alcuni punti luce sui due prospetti e nella parte sottostante. Verrà posizionata inoltre una fontanella allacciata alla rete idrica comunale.

Sul lato nord della borgata, dove ora è presente una stretta fascia in terra ed erba, verrà realizzata una nuova aiuola e lo stesso intervento è previsto nel settore sud, dove ne verrà creata un'altra. Attualmente l'area dove verrà creata la nuova aiuola viene spesso utilizzata come area di sosta per le moto, a cui verranno destinati alcuni spazi appositi ricavati nel parcheggio poco più a monte.

Sempre nel settore sud della borgata, all’incrocio tra Via Ferrari Vecchia e Via Ferrari sono posizionati i cassonetti per la raccolta differenziata e l’intervento prevederà la demolizione di un attuale muretto ed il suo arretramento creando una nuova isola ecologica.

I lavori dovrebbero durare circa 3 mesi per un investimento complessivo di 100mila euro.