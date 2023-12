La Polizia di Alassio rischia il trasferimento ad Albenga, Balzola: “Sarebbe un colpo durissimo per la città”

Il commissariato di Polizia di Alassio traslocherà ad Albenga? Non si sa ancora, ma quel che è certo è che ieri i tecnici del Ministero dell’Interno hanno effettuato un sopralluogo per valutare gli spazi nella sede ingauna della Polizia Stradale, nell’area del centro commerciale Le Serre, in viale Martiri della Foce. La disponibilità degli spazi attualmente in uso al commissariato di Polizia nella Città del Muretto sarebbe inadeguata alle attuali necessità, non parametrata alle esigenze moderne e per questo sono in corso le ricerche per una nuova sede.

“Non mi preoccupano gli spostamenti – afferma Carlomaria Balzola, presidente Fipe Confcommercio Savona - perché il lavoro degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, l’attenzione del Questore e dei dirigenti sul territorio certamente continueranno a rendere capillare il servizio. Ma l’analisi andrebbe fatta a un più ampio raggio. A livello di immagine e turistico, perdere questo importante presidio sarebbe un colpo durissimo”.

“Sarebbe ottimo per Albenga – prosegue -, che ha già i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Stradale, ma non per Alassio, che nel tempo ha già perso Finanza e Capitaneria di Porto. Ora perdiamo anche il commissariato della Polizia di Stato? Da alassino posso dire che sarebbe terribile - tuona -. Meglio qualche lavoro pubblico in meno, per investire in una struttura che possa garantire alla città di Alassio di mantenere il presidio”.

In realtà, c’è una proposta da parte del Comune che riguarda il trasferimento del commissariato in una nuova struttura in via Adelasia, dietro la stazione, che potrebbe avere le caratteristiche di idoneità richieste dalla Polizia, e la risposta è attesa proprio in queste ore. Ma intanto, il sopralluogo ad Albenga è già stato fatto.

“Dopo le fatiche degli ultimi due anni, dove grazie alla sinergia con la Questura abbiamo anche ottenuto 20 unità in più nei periodi più intensi, sarebbe davvero un peccato”, conclude Balzola.

“Da cittadina di Alassio, mi piange il cuore, mi spiacerebbe perdere il commissariato – afferma Stefania Piccardo, presidente provinciale degli albergatori -. È sempre stato qui questo importantissimo presidio sul nostro territorio. Abbiamo già perso la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto, sarebbe un colpo notevole alla città perdere anche la Polizia. Spero che l’Amministrazione possa trovare una soluzione adeguata in tempi rapidi per trattenerla ad Alassio”.