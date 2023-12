Savona, per i giardini del Prolungamento intervento di manutenzione straordinaria e piantumazione di un nuovo cedro del Libano

Dopo un sopralluogo all'area verde dei giardini del Prolungamento Palazzo Sisto ha programmato un intervento di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo. E' prevista la potatura delle piante e l'abbattimento di quelle irrimediabilmente compromesse un acero, una yucca e una palma copernicia prunifera.

Nello specifico gli altri interventi previsti riguardano: potatura delle alberature presenti nel rispetto della fisiologia della pianta mediante ripulitura di tronchi da rami e alleggerimento della chioma con asportazione dei rami secchi per un numero di 60 piante.

Saranno fatte inoltre la potatura e diradazione chioma in condizioni di particolare difficoltà con il sistema del “Tree-climbing” per un numero stimato per 15 piante ; fornitura e messa a dimora di un cedro del libano. I lavori saranno fatti dalla cooperativa Il Rastrello per circa 5.000 euro