Spostamento Polizia di Alassio, il sindaco: “Siamo impegnati per trovare la soluzione con progetti diversi”

Si è svolto in data odierna un incontro tra il Sindaco di Alassio Marco Melgrati e l'impresa Giuggia, proprietaria dell'immobile delle ex Scuole Francescane di Alassio, propedeutico alla presentazione di un progetto da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza e delle Ferrovie dello Stato per la realizzazione, nell'edificio, della nuova sede della Polizia di Stato.

“Il progetto – spiega il Sindaco Marco Melgrati - prevede la sopraelevazione dell'immobile di un piano per soddisfare le esigenze di spazi richiesti dalla Polizia di Stato e le opere sarebbero finanziate con permuta all'impresa Giuggia del plesso denominato Villa Alessandra, che attualmente ospita la Polizia di Stato. Tutto questo perché, nell'interesse dei cittadini e dei turisti, il Comune di Alassio ci tiene molto a mantenere il presidio della Polizia di Stato all'interno del Comune, ed è perciò disposto a fornire un edificio antisismico con ogni accorgimento necessario allo svolgimento delle attività”.

“A breve sarà presentato il progetto, che verrà sottoposto alla Soprintendenza e alle Ferrovie dello Stato. Nel frattempo, stiamo individuando anche delle soluzioni alternative, che verranno portate avanti in caso di non fattibilità del progetto sopra citato. Nelle more dell'approvazione degli interventi, per agevolare l'importante lavoro della Polizia di Stato, il Comune di Alassio sta intanto provvedendo alla messa a norma e ai lavori di ristrutturazione dell'attuale sede, per renderla più funzionale e confortevole all'uso”.