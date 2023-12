Minacce e auto danneggiata, a Loano il consigliere Aghittino denuncia attacchi personali dopo il nuovo piano del commercio

"Viviamo in un paese democratico e su questo siamo tutti d'accordo, capisco che questo regolamento può aver colpito e dar fastidio ad una certa categoria di commercianti, però credo che le minacce personali e i danni alla proprietà privata non si addicono ad un paese democratico".

"Io non punto il dito su nessuno, dicono che due indizi fanno una prova e ce ne sono tre, tutto è stato verbalizzato dalle forze dell'ordine e speriamo che le indagini vadano avanti - ha aggiunto Aghittino - Da paese democratico se una cosa non piace ci sono modi e maniere per impugnare eventualmente un regolamento se si ritiene che questo non sia corretto, agire a mo' di far west non è il metodo giusto".

"Io non ho paura, non abbiamo paura, riteniamo che questo regolamento era probabilmente da fare prima. Spero che quanto successo non accada più" ha infine concluso il consigliere comunale.

A seguito delle parole dell'esponente di maggioranza, il gruppo di minoranza Nuova Grande Loano ha espresso piena solidarietà nei suoi confronti per quanto successo.

“Esprimo pieno sostegno a Demis Aghittino, consigliere comunale e capogruppo di maggioranza nel Comune di Loano, in provincia di Savona. Le minacce personali e i danni all’auto di sua proprietà dopo l’approvazione del nuovo piano del commercio sono inaccettabili". Lo dice in una nota il deputato Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.

"Un piano coraggioso che pone finalmente dei paletti seri a bazar e negozi etnici che sono la causa di degrado, ubriachezza e spaccio. Spesso la loro presenza alimenta il degrado urbano e danneggia le bellezze artistiche dei nostri borghi dove alcune vie sono state trasformate in suk. Anche loro hanno il dovere di rispettare le regole. Dobbiamo lavorare insieme per garantire la sicurezza di coloro che dedicano il loro impegno al servizio pubblico".

"La legalità per la Lega è un fattore imprescindibile, a tutela di tutti quei commercianti che – giorno dopo giorno – lavorano nel rispetto delle regole", conclude Rixi.

“Esprimo solidarietà e sostegno al consigliere comunale e amico Demis Aghittino, vittima in questi giorni di minacce, intimidazioni e vili atti vandalici. La Lega da sempre sostiene ad ogni livello la sicurezza e cerca di tutelare chi lavora onestamente e nel rispetto delle regole. Il piano del commercio di Loano è un primo importante passo per tutelare i commercianti e il decoro urbano. Un esempio da seguire che dovrebbe essere adottato in ogni comune, per difendere i nostri commercianti e per valorizzare i nostri centri storici, che sono un patrimonio inestimabile.” Così in una nota il deputato della Lega Francesco Bruzzone.

"Solidarietà all'amico Demis Aghittino per le intimidazioni ricevute. È inaccettabile che chi si impegna ogni giorno per il bene della propria comunità, per tutelare i commercianti che lavorano rispettando le regole, per garantire il decoro e la sicurezza del proprio comune, subisca minacce e atti vandalici" ha invece dichiarato Sara Foscolo, segretario provinciale della Lega.

“Il Gruppo della Lega in Regione Liguria esprime massima solidarietà a Demis Aghittino, Capogruppo in consiglio comunale a Loano, vittima di insulti, minacce e danneggiamenti alla sua auto, da parte di tre stranieri, solo perché ha avuto il coraggio di fare bene il proprio lavoro proponendo e approvando un piano del commercio che guarda all’ordine, alla salute pubblica e al decoro urbano, ma che evidentemente, prevedendo anche lo stop a nuove aperture o cessioni di bazar in centro ed eliminando i distributori automatici di bevande alcoliche dal centro storico ha dato fastidio a qualcuno. Minacce e violenza sono inaccettabili, ancor più gravi se rivolte a chi riveste un ruolo nelle istituzioni e opera per la sicurezza e la salute dei cittadini. Per questo presenteremo un ordine del giorno in Regione dove, oltre a esprimere solidarietà da parte di tutta l’Assemblea Legislativa Ligure, chiederemo alla Giunta Regionale di incentivare, valorizzare e sostenere i comuni che vorranno adottare piani del commercio per ridare decoro ai loro centri storici. Forza Demis, ti siamo vicini e siamo certi che non ti farai intimorire dalle minacce, ma che proseguirai nel portare avanti la tua azione politica e amministrativa pensando al bene del tuo territorio come hai fatto finora”. Lo dice in una nota il Gruppo Lega in Regione Liguria.

"Esprimo tutto il mio appoggio al consigliere della Lega Demis Aghittino, per le minacce ricevute. È assurdo che un consigliere comunale, nello svolgimento delle sue mansioni, sia aggredito o minacciato - commenta Matteo Camiciottoli, responsabile Enti Locali Lega Liguria - Il piano del commercio del comune di Loano mette al centro il decoro urbano e credo che tutti i comuni dovrebbero adottarne uno così. Spero che le indagini facciano il loro corso e che i responsabili vengano al più presto individuati e puniti”.