Arriva la neve nell'entroterra savonese: Arpal dirama l'allerta gialla

Arpal ha emesso l'allerta gialla per neve per la giornata di domani, venerdì 8 dicembre, dalle ore 9 alle 21, sulle aree D, E e zone interne di B.

Domani, venerdì 8 dicembre, si prevedono precipitazioni diffuse fino a moderate su tutta la regione, che assumeranno carattere nevoso fino a bassa quota sui versanti padani, mentre altrove risulteranno nevose mediamente oltre gli 800-1000 mt. Non si esclude qualche episodio di nevischio agli sbocchi vallivi tra Genova e Savona. Venti forti settentrionali su Centro-Ponente con accentuazione della sensazione di freddo sulla costa. Ulteriori valutazioni nella mattinata di domani con le nuove uscite modellistiche.

Le previsioni per le prossime ore: oggi, giovedì 7 dicembre, nulla da segnalare. Domani, venerdì 8 dicembre, dalle prime ore del mattino deboli nevicate sparse su D a tutte le quote, parte occidentale di E (valle Scrivia) oltre 200- 300m ed oltre i 900-1200 su restante parte di E, oltre 300-400 su interno di B ed oltre 1000-1200 m su interno di A. Sporadici episodi di gelicidio su versanti padani centrali. Fenomeni in esaurimento in serata. Venti forti di tramontana su AB e rilievi di D con raffiche fino a 50-60 km/h in particolare allo sbocco delle valli e sui crinali con punte anche maggiori. Disagio fisiologico per freddo su AB.

Sabato 9 dicembre, nella notte ancora venti tra moderati e forti settentrionali su AB (40-50 km/h) in attenuazione dalla mattina. Nelle ore più fredde del giorno possibili gelate diffuse su DE e su zone innevate di AB. Disagio per freddo di notte e nelle prime ore del mattino su AB.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.