Un magico Natale alla biblioteca di Alassio: le iniziative in programma

Sabato 9 dicembre, a partire dalle ore 16, alla biblioteca vivica “R. Deaglio” di Alassio si svolgerà la tradizionale decorazione dell’albero di Natale, che ormai da diversi anni coinvolge i bambini per un pomeriggio dedicato alla festa più bella dell'anno.

In programma nel periodo natalizio anche tre bellissime letture animate in tema che si svolgeranno il 14, il 21 e il 28 dicembre, oltre a un momento ludico il 5 gennaio per festeggiare l'arrivo della Befana.

Fino al 24 dicembre avrà luogo anche il tradizionale "Calendario dell'Avvento dei ragazzi”, con l'esposizione progressiva dei disegni, preparati dai bambini delle scuole alassine, dalle finestre della biblioteca.

Proseguiranno inoltre le interessanti iniziative nell'Auditorium, a partire dal Cineforum "Il Cinema, che passione!" in programma ogni lunedì alle ore 16 e alle ore 21, e dall'incontro “Preparando il Natale” che si svolgerà oggi, alle ore 15, organizzato dal comune di Alassio e da FIDAPA – sezione Alassio: interverrà in questa occasione l’esperta di galateo e bon ton Barbara Ronchi della Rocca, presentata dal giornalista Claudio Porchia; a seguire, venerdì 8 dicembre alle ore 18, si svolgerà la presentazione del volume di Bruna Magi Il figlio delle stelle, con l'intervento dell'avvocato Paolo Persico.

Fino a sabato 6 gennaio 2024 la biblioteca effettuerà le consuete aperture straordinarie. Questo comporterà una variazione importante degli orari di apertura, come segue: giorni feriali: 10-19; domeniche, lunedì e festivi: 14-19; chiusure: 25-26 dicembre e 1 gennaio.

In occasione delle festività verrà aperta la pinacoteca Carlo Levi nelle giornate di sabato e domenica dei seguenti giorni: 9-10; 16-17; 23-24 ; 30-31 dicembre ; 6-7 gennaio con orario dalle 16 alle 18 il sabato e dalle 10 alle 12 la domenica; la Richard West Memorial Gallery, con annessa English Library, resterà regolarmente aperta nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18.

Queste e le numerose altre iniziative che animeranno la città di Alassio durante le festività sono consultabili nella sezione eventi del portale VisitAlassio al seguente link: https://www.visitalassio.com/it/eventi-e-attivita/calendario-eventi.