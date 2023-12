Rete fognaria e miasmi in via Paleologo: il gruppo di opposizione "Altare con Noi, Insieme" interroga il sindaco

Il gruppo di opposizione "Altare con Noi, Insieme" interroga il sindaco Roberto Briano, in merito alla presenza costante e fastidiosa di miasmi provenienti dalla rete fognaria lungo via Paleologo, un problema segnalato da numerosi cittadini.

La questione, già precedentemente portata all'attenzione dell'amministrazione comunale, richiede, secondo l'opposizione, un intervento risolutivo e urgente: "Questa situazione non è solo fastidiosa, ma potenzialmente pericolosa per la salute pubblica".

La minoranza richiama l'attenzione sul ruolo del primo cittadino, come responsabile della salute della popolazione locale: "Sebbene i sindaci non gestiscano direttamente il servizio sanitario, mantengono comunque un ruolo di programmazione, controllo e valutazione sull'operato del direttore generale delle Asl".

Le domande rivolte dal gruppo di opposizione al primo cittadino Briano si concentrano principalmente sulle motivazioni per cui la problematica sollevata non è stata affrontata fino a oggi e sugli interventi previsti, sia nel presente che nel futuro, per risolvere questa situazione critica.