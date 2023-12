Sabato 9 dicembre a Savona, con partenza da largo Pertini alle 17, si svolgerà la fiaccolata per la Palestina organizzata dai ragazzi di "Posto in prima fila in un nuovo mondo possibile" e da "Savona Disarmo" che farà il giro della città.

"Ci scusiamo per il disagio che potremmo creare alla circolazione natalizia delle auto, ma stare sotto le bombe è peggio" spiegano gli organizzatori dell'iniziativa.