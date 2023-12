Savona, restyling della terrazza della biblioteca civica: approvato il progetto esecutivo

La giunta Russo ha approvato il progetto esecutivo che prevede un intervento radicale di restauro. Dalla relazione dei tecnici si legge che non ci sono problemi di staticità ma " la parte inferiore della facciata, corrispondente al porticato, risulta la più ammalorata, interessata da distacchi di porzioni di intonaco ed in taluni casi, gli strati di muratura sottostante evidenziano fessurazioni di media profondità, la cui entità non appare preoccupante sotto il profilo statico, ma che tuttavia necessita di un rapido intervento di recupero ".

Anche sul soffitto del portico ci sono distacchi di intonaco e cemento mentre i pilastri hanno fenomeni di umidità di risalita.

I tecnici spiegano poi che "la pavimentazione della terrazza, frutto dell’intervento risalente agli anni '80 del progetto Rossigno, in piastrelle di ardesia e marmo, è in stato di degrado con presenza di fioritura in diversi punti. La balaustra e le scale, anch’esse non originali e frutto di superfetazione successiva, presentano distacco di intonaci ed infiltrazioni".