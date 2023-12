Savona, alla Ubik un incontro per dire stop alla guerra tra Palestina e Israele

Sarà un incontro per discutere sulle motivazioni del conflitto in corso tra Palestina e Israele quello del prossimo lunedì 11 dicembre, alle ore 18, presso la libreria Ubik di Corso Italia a Savona dal titolo "A fianco del popolo palestinese e del popolo ebraico", con l'introduzione di Simona Persico e Martina Traverso e a cura de La Comune e la Corrente Umanista socialista.

"La guerra in atto è stata scatenata dal vile assalto del 7 ottobre dei terroristi di Hamas contro la popolazione ebraica. Queste ultime vicende si inquadrano nella sistematica pluridecennale offensiva bellica e invasione delle terre di Palestina da parte delle truppe di Israele e dei suoi coloni" spiegano gli organizzatori.

"Con questi incontri, svolti in tante città, vogliamo offrire uno sguardo su ciò che accade in Medio Oriente dalla parte dei popoli, palestinese ed ebraico, per la libertà, la pacificazione e il bene comune, contro gli stati oppressivi, le guerre e ogni tipo di terrorismo" concludono.