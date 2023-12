Comune di Savona e finanza: un protocollo per monitorare i progetti finanziati col Pnrr

L'accordo firmato dal Comandante provinciale della Guardia di finanza Aldo Noceti e il sindaco di Savona Marco Russo è un esempio concreto di collaborazione istituzionale, stipulato in attuazione dell'attuale quadro normativo e delle competenze di entrambi i firmatari.

L'obiettivo è migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni a danno degli interessi economici dell'Unione Europea, dello Stato, della Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del Pnrr, in particolare per quando riguarda la prevenzione, l'individuazione delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti d'interesse e della duplicazione dei finanziamenti. Nel dettaglio le parti del protocollo si impegnano a monitorar e vigilare congiuntamente sull'attuazione dei progetti di investimento e delle opere pubbliche finanziate con risorse del Pnrr e relativo fondo complementare di matrice nazionale. Si instaura così un canale stabile di comunicazione tra Guardia di Finanza e Comune di Savona che provvederà, per il prossimo triennio, a fornire i dati di ciascun intervento e dei relativi progetti esecutivi, con la possibilità di segnalare e misure o i contesti su cui ritiene opportuno siano eventualmente indirizzate attività di analisi e approfondimento.

Dal canto suo il Comando provinciale delle Fiamme Gialle assicurerà il raccordo informativo e l'interessamento della componente territoriale competente per l'esecuzione di eventuali accertamenti e controlli d'iniziativa e, nel rispetto delle regole e del segreto d'ufficio, comunicherà al Comune, laddove necessario per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, l'intesa prevede la possibilità di promuovere ed organizzare, di comune accordo tra entrambe le pareti, incontri, seminari, nonché interventi formativi rivolti ai dipendenti e corsi d'aggiornamento professionale riservati al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività d'istituto.

Il protocollo d'intesa s'inquadra perciò nella generale strategia di contrasto alla criminalità economico-finanziaria costantemente portata avanti dalla Guardia di Finanza che non può prescindere dalla stretta sinergia con altri attori istituzionali che operano sul territorio, incrementando così la possibilità di intercettare e colpire, sul nascere, le manifestazioni di illegalità che tentano di penetrare nel tessuto sano del Paese.

“Innanzitutto sono grato all'amministrazione comunale e al sindaco Russo – afferma il Colonnello Aldo Noceti – per la sottoscrizione di questo protocollo. Sancisce ulteriormente l'importanza del ruolo della Guardia di Finanza quale forza di polizia economico-finanziaria specializzata, tra l'altro, nella tutela della spesa pubblica, chiamata ad assicurare il controllo della corretta gestione delle risorse a valere sul bilancio dell'Unione Europea".

"In particolare- prosegue Noceti - il protocollo firmato oggi, tramite il quale avremo la possibilità di disporre di elementi d'informazione puntuali e profilati, ci consentirà di indirizzare al meglio la nostra azione operativa, poiché si inserisce in una più ampia cornice di attenzione istituzionale al corretto impiego delle risorse pubbliche sul territorio, che appunto vede la Guardia di Finanza in prima linea per garantire il rispetto della legalità, della trasparenza e dell'efficacia realizzativa anche nella fase di messa in campo delle risorse e di concreta realizzazione delle progettualità finanziarie”.

“Questo accordo con la Guardia di Finanza –afferma il sindaco di Savona Marco Russo – è la conferma concreta che il Comune pone la massima attenzione e cautela nell'utilizzo dei fondi pubblici e nella gestione corretta e trasparente dei finanziamenti, non solo del nostro ente, ma anche di tutti i soggetti coinvolti”.