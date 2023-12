Lotta alla violenza di genere, al Palace di Spotorno in scena "MIA, Maschi Violenti, Donne Violate"

Proseguono anche in questo periodo di festività natalizie, per non lasciar mai cadere l'attenzione su di un tema di sempre più dolorosa attualità, gli eventi del progetto "Tutti insieme per… cambiare", organizzati dai comuni del Golfo dell’Isola in collaborazione con Telefono Donna Savona e lo Sportello Antiviolenza di Spotorno.

Il prossimo appuntamento sarà domani sera, martedì 12 dicembre, alla Sala Palace di Spotorno che per l'occasione, a partire dalle ore 21, si trasformerà in un teatro con lo spettacolo "MIA, Maschi Violenti, Donne Violate", un grido di denuncia contro la violenza sulle donne fatto di testimonianze e riflessioni. In scena andranno l'autore Giorgio Scaramuzzino e Francesca Giacardi.