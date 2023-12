L'Urologia dell'Asl2 accreditata per la rete formativa della Scuola di Specialità di Unige

La collaborazione con la Scuola di Specialità dell’Università di Genova permetterà una più stretta collaborazione scientifica con la presenza di studenti specializzandi che integreranno il loro iter formativo, avendo a disposizione tutte le più aggiornate tecnologie in ambito urologico.

La Struttura complessa di Urologia dell’ASL 2 Savonese, diretta da Maurizio Schenone è stata accreditata a far parte della rete formativa della Scuola di Specialità in Urologia dell’Università di Genova (anno accademico 2022/2023).

L'Urologia dell’ASL2 è da tempo all’avanguardia nella diagnosi e nel trattamento delle patologie genito-urinarie, prima sotto la guida del dottor Claudio Giberti e ora con Maurizio Schenone. Nel 1999, con l’introduzione della brachiterapia prostatica (una tecnica che prevede l’impianto di semi radioattivi nella prostata) come unico centro ligure e tra i primi in Italia, ha fornito un importante opzione di trattamento mininvasivo per il tumore prostatico organoconfinato.

"Dal 2005, secondi in Italia, l’adozione del robot da Vinci ha permesso di eseguire interventi laparoscopici (cioè senza la necessità di ampie incisioni sull’addome) di altissima accuratezza e precisione - spiega l'Asl2 - Oggi, l’equipe urologia savonese ha raggiunto una notevole esperienza confermata da una casistica di oltre 1000 interventi robotici, dalla collaborazione con i principali centri di robotica europei, dalle numerose pubblicazioni scientifiche e dai numerosi congressi organizzati in presenza dei maggiori chirurghi robotici di fama mondiale".