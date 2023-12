Gomme bucate in Valloria, raid nelle vie del quartiere: "Situazione assurda, c'è chi ha speso già 1000 euro per sistemarle"

"È assurda questa situazione. Tutte le settimane ci capita, c'è gente che ha speso già 1000 euro di gomme".

A dirlo è un residente del quartiere Valloria a Savona che insieme a molti altri residenti di via Famagosta, via Turati, via Scotto e via Genova, sta facendo la conta dei danni per via di un raid legato al taglio delle gomme che va avanti da settimane.

Con persone che hanno subito l'atto vandalico anche più di una volta e anche a 3-4 gomme.

"Ieri sera sono arrivato a casa, ho parcheggiato e ho visto che la macchina vicino a me aveva le gomme bucate, probabilmente era appena successo perché si sentiva l'aria uscire dal pneumatico. A me hanno bucato le gomme della macchina e del furgone" prosegue il savonese.

Non si tratterebbe di veri e propri squarci ma fori microscopici che però causano un danno non indifferente.

E al centro delle polemiche starebbe finendo una struttura che ospiti pazienti con disagi psichiatrici.

"Mettono una struttura in mezzo ai palazzi, senza avvisare il quartiere e hanno la possibilità di uscire quando vogliono? - precisa - Sono 13 anni che abito qua e non e mai successo niente, negli ultimi due mesi invece il finimondo. Ci sono potenziali pericoli e il quartiere non lo sa? Tutto il vicinato è arrabbiato".