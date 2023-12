Alassio, la minoranza compatta per dire no allo spostamento del Commissariato di Polizia: "Sarebbe un vero disastro per la città"

"Le notizie che si rincorrono riguardante il destino del Commissariato della Polizia di Stato hanno destato in noi grande interesse e anche una certa preoccupazione".

Così, attraverso una nota stampa, i consiglieri di minoranza ad Alassio Jan Casella, Paolo Battistelli, Sara Griseri, Lorenza Paola e Franco Polli.

"Le donne e gli uomini della Polizia di Stato di Alassio svolgono da anni un lavoro eccellente al servizio della nostra comunità - si legge ancora nella nota - Le problematiche di criminalità e vandalismo che si sono verificate negli ultimi anni in periodo di alta stagione, hanno dimostrato ancora maggiormente quanto sia fondamentale un presidio costante del territorio da parte di quelle persone che, con la divisa, han deciso di dedicare la propria vita alla tutela della sicurezza dei cittadini".

"Abbiamo preparato un’interpellanza per il prossimo Consiglio Comunale allo scopo di chiedere all’Amministrazione di rendere conto alla cittadinanza del suo operato per fornire alla Polizia di Stato una sede idonea con spazi adeguati e scongiurare quello che sarebbe per la nostra città un vero disastro: ovvero lo spostamento del Commissariato in un comune limitrofo".

"Alassio ha bisogno di questo presidio fondamentale e l’Amministrazione ha il dovere di fornire una soluzione adeguata, per il bene della città e delle donne e degli uomini della Polizia di Stato" concludono i consiglieri di minoranza ad Alassio.