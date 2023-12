Italiana Coke, il ricorso al Tar slitta al 2024. Restano validi ed efficaci i provvedimenti ambientali provinciali

Italiana Coke rinuncia all’istanza cautelare proposta e precedentemente richiesta al Tar, dove l'azienda era ricorsa per contestare le prescrizioni ambientali previste nel provvedimento emesso dalla provincia di Savona lo scorso settembre per il monitoraggio in continuo delle emissioni (SME).

L'azienda ha annunciato la sua scelta nella camera di consiglio odierna in qualità di ricorrente, non senza suscitare lo stupore e, al contempo, la soddisfazione dei legali delle controparti presenti in aula (Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Cairo Montenotte, ASL 2 e Arpal).

Così facendo, restano validi ed efficaci almeno fino all’udienza di merito finale, fissata per il prossimo 24 marzo 2024, i provvedimenti prescrittivo che, in caso contrario, sarebbe stati sospesi temporaneamente.

"I provvedimenti emessi intendono esclusivamente garantire la tutela degli interessi ambientali del territorio valbormidese e della salute pubblica in genere - dichiara il Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri - e sapere che non incorreranno in alcuna sospensione è un’ottima notizia, per tutti e non solo per l'Amministrazione Provinciale che li ha disposti, perché rispetta la volontà di difesa e contrasto da potenziali rischi per l'ambiente e la comunità, strenuamente condivisa e ribadita da tutti gli Enti coinvolti in questo procedimento, che in questo non hanno mai esitato a mostrarsi compatti e resistenti".