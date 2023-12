"Albenga 1903–1941: la Federazione Agricola Cooperativa", il 16 dicembre conferenza nella Sala San Carlo

La Fondazione G. M. Oddi, con il patrocinio del comune di Albenga, assessorato Turismo e Cultura, con la collaborazione di Mario Moscardini propone, per la rassegna “Albenga Passato e Presente”, sabato 16 dicembre alle ore 17 nella Sala San Carlo di Via Roma 58, la conferenza, ad ingresso gratuito, “Albenga 1903 – 1941: la Federazione Agricola Cooperativa”.

Fondata nel 1903 da Felice Chiesa per tutelare i diritti dei contadini albenganesi, in pochi anni divenne con i suoi duemila soci una vera istituzione economica. Negli anni del primo Novecento con interventi innovativi nel settore agricolo e manifestazioni promozionali di rilevanza nazionale contribuì a trasformare l'agricoltura ingauna da modesta risorsa locale nel motore trainante dell'economia albenganese lanciando sui mercati europei i prodotti tipici della piana ancora oggi famosi in tutto il mondo.

Nel periodo fra le due guerre per mantenere libera la sua struttura cooperativistica lottò a lungo contro il Fascismo che la soppresse definitivamente nel 1941. Rinata come “Ortofrutticola” nello stesso anno con un coraggioso atto di sfida contro il Regime per iniziativa di Giuseppe Vazio è oggi una fondamentale realtà economica nel panorama agricolo albenganese. A tracciare il lungo percorso che parte dalla Federazione per arrivare all'odierna Ortofrutticola interviene l'attuale Presidente Emanuele Barbieri. Partecipano, come esperti di storia agricola locale, Martino Bolla, Paolo Maglio, Giuseppe Rossi. Coordina Mario Moscardini. Al termine della conferenza a tutti i partecipanti verrà offerto un rinfresco dalla Fondazione G. M. Oddi.