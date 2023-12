Spettacolo e solidarietà, a Finalborgo torna lo show di Zonta tutto "made in Finale" di "Stelle per una notte"

Ormai appuntamento fisso e immancabile dell'inverno finalese, anche quest'anno è pronto a tornare, nella sua sesta edizione, lo show benefico tutto "made in Finale Ligure" targato Zonta Club "Stelle per una notte".

Alle 20.30 di sabato 16 dicembre l'auditorium "don Franco Destefanis" del complesso monumentale di Santa Caterina, in Borgo, si trasformerà nel teatro sul cui palcoscenico si esibiranno, in una sorta di rivisitazione del noto show televisivo di Rai1 condotto da Milly Carlucci, undici personalità, "volti noti" della finalesità coi loro maestri.

Dalla segretaria comunale Isabella Cerisola allo storico dirigente del Finale Calcio Andrea De Min, dalla consigliera comunale Marinella Geremia a don Gabriele Semeraro, dalla psicologa Chiara Lena al responsabile del pronto soccorso del Santa Corona dottor Lorenzo Viassolo passando per Daniela Fontana, Angelo Frione, Patrizia Gravano, Marco Marchese e Silvia Saracco. Questi i protagonisti ballerini per una serata dove non mancheranno gli ospiti come tre volti "storici" dell'evento quali Lara Bongiorni, Tiziana Lavezzaro e Italo Mazzucco ma anche Daniela Frangioni, Giorgio Sgarbi, Rita Di Somma, Riccardo Pampararo, Corinna Parodi e Michela Prestinenzi.

A condurre la serata, con ingresso a 20 euro e biglietti in vendita tutti i giorni dalle 14 alle 17 presso il Centro Elaborazione Paghe di via Torino 32 il cui ricavato servirà per sostenere un progetto che sarà svelato durante la serata dalla presidente dello Zonta Club Finale Patrizia Colman, saranno Maura Firpo e Domenico Luongo.

A curare la parte artistica, ossia a preparare al ballo i "noti finalesi", saranno volti altrettanto celebri del mondo della danza locale quali Lorenzo Carlini, Maria Pia Fava, Sergio Fiorentini, Luisella Frumento, Gianni Gottardi, Roberto Martina, Giulia Meligrana, Francesca Negro, Simone Paulli e Diego Ratto.

In giuria siederanno invece Paola Arras, Lorella Brondo, Anna Chiola, Anna Fenoglio, Daniela Frangioni, Camilla Morotti ed Edo Pampuro.

A guidare la regia sarà Luisa Zanoli supportata dai tecnici Francesco Bottaro, Lorenzo Vicino e Alessandra Piras.